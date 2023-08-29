Не только iPhone 15 — еще 6 ожидаемых новинок предстоящей большой презентации Apple

Традиционная осенняя презентация Apple, где покажут новое поколение iPhone — вероятнее всего, следующая серия будет называться именно iPhone 15 — ожидается через две недели, 12 сентября. Именно эту дату называет крайне редко ошибающийся авторитетный инсайдер и редактор Bloomberg Марк Гурман и другие надежные источники, и в целом соответствует временному канону (вторник). Чего еще, кроме новых iPhone, ждать от предстоящей презентации новинок Apple?

iPhone 15

Да, именно iPhone 15 отведено центральное место в предстоящей презентации Apple. На сегодня по этому поводу почти не остается сомнений — по предварительным данным, в целом ожидается четыре модели iPhone 15 на замену прошлогодним iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Если обобщать всю предварительную информацию о главных изменениях в дизайне, «челка» (он же «моноброва») уйдет в прошлое, и все новые модели iPhone будут иметь «динамический островок», острые грани сгладят, а дисплеи Pro и Pro Max благодаря технологии LIPO low-injection pressure over-molding — литье под низким давлением станут больше в корпусе тех же размеров, ведь толщина рамки вокруг уменьшится с 2,2 мм до 1,5 мм (технология LIPO дебютировала в Apple Watch Series 7). Внешне iPhone 15 и 15 Plus напоминают предыдущие модели, но перейдут на чип A16 (на нем работают модели 14 Pro). Также серия iPhone 15 ознаменует долгожданный переход с Lightning на USB-C во всех моделях (да, дожали). Благодаря этому возрастет скорость передачи данных по кабелю и скорость зарядки до 35 Вт (из нынешних 27 Вт в 14 Pro и 20 Вт в базовых iPhone 14). Также цветовая гамма iPhone 15 расширится несколькими новыми цветами.

Что касается моделей Pro, в «прошках» Apple откажется от стальной рамки, собирающей заметные отпечатки пальцев, в пользу титановой, а также заменит переключатель режима звука/тишины настраиваемой кнопкой «Действие» — как в часах Apple Watch Ultra. А еще iPhone 15 Pro будут отличаться 3-нм процессором A17 и обновленной внутренней компоновкой, которая облегчит ремонт. Также модели iPhone 15 Pro Max приписывают более мощную камеру, которая будет включать телефотомодуль с перископическим объективом и оптическим зумом х6 (против х3 сейчас). А еще новые iPhone будут стоить дороже $100-$200 — по крайней мере модели с титаном.

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 9 – итерационное обновление актуальной модели смартчасов Series 8, доступной в размерах 41 и 45 мм. Ожидается более производительный и более энергоэффективный чип S9, производный от A15 Bionic, на котором работают iPhone 13 и iPhone 14. Также есть сообщения о новом цвете — розовом. В то же время, кардинальных изменений в дизайне и новых функций вроде неинвазивного глюкометра в этом поколении не ожидается.

Apple Watch Ultra 2

Второе поколение защищенного Apple Watch Ultra для спортсменов и любителей экстрима получит процессор S9 и новые компоненты, напечатанные на 3D-принтере. Ожидается, что новое поколение, в частности, будет отличаться облегченной конструкцией и новым темным цветом — черным оттенком титанового корпуса.

Новые чехлы iPhone и ремешки Apple Watch

Традиционно во время сентябрьской презентации ожидается анонс новых чехлов для iPhone и ремешков для Apple Watch в различных цветах. Обычно они появляются в магазине компании сразу после завершения презентации. По слухам , в планах Apple новый тканевый ремешок для Apple Watch Series 9, который будет иметь магнитную застежку – как у имеющегося Modern Buckle. Также было несколько сообщений, что Apple откажется от кожаных чехлов с выпуском iPhone 15, сопровождавших новые iPhone с 2013 года. Компания будет предлагать чехлы, которые будут напоминать кожаные , из более экологичных материалов.

Кейс AirPods Pro с USB-C

Также вместе с iPhone 15 ожидается анонс нового кейса для зарядки AirPods Pro с USB-C в пределах более широкого отказа от Lightning в iPhone 15 в пользу USB-C.

Кабели USB-C в цветах iPhone

Еще одно ожидаемое заметное изменение – новые фирменные цветные кабели с разъемами Type-C. Они будут выпускаться в том же цвете, что и iPhone 15, и будут поставляться в коробках вместе со смартфонами.

Слухи указывают, что длина кабеля выросла до 1,5 м (от 1 м), а сам он будет отличаться повышенной износостойкостью благодаря плетеному защитному слою. Ожидается, что Apple будет отдельно предлагать кабели и другие аксессуары в новых цветах, совпадающих с палитрой iPhone 15.

Кабель Thunderbolt для iPhone 15 Pro

Есть сообщения, что Apple предложит дополнительный кабель USB-C для передачи данных в iPhone 15 Pro, который будет отличаться поддержкой Thunderbolt/USB4 и пропускной способностью до 40 Гбит/с. Его длина составит 0,8 метра, что существенно короче Apple Thunderbolt 4 Pro (1,8 м). Apple будет якобы продавать этот кабель отдельно.

По данным известного аналитика Мин Чи Куо, модели iPhone 15 Pro будут поддерживать «по крайней мере» USB 3.2 или Thunderbolt 3. В то же время кабель в последних сообщениях фигурировал кабель USB4 на протоколе Thunderbolt 4 и скоростью передачи данных 40 Гбит/с, что вдвое превосходит возможности USB 2. 2.

По всей вероятности, в октябре нас ждет еще одна презентация Apple, посвященная анонсу новых компьютеров Mac.