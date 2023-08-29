Новости Технологии 29.08.2023 в 10:25

Не только iPhone 15 — еще 6 ожидаемых новинок предстоящей большой презентации Apple

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Традиционная осенняя презентация Apple, где покажут новое поколение iPhone — вероятнее всего, следующая серия будет называться именно iPhone 15 — ожидается через две недели, 12 сентября. Именно эту дату называет крайне редко ошибающийся авторитетный инсайдер и редактор Bloomberg Марк Гурман и другие надежные источники, и в целом соответствует временному канону (вторник). Чего еще, кроме новых iPhone, ждать от предстоящей презентации новинок Apple?

iPhone 15

Да, именно iPhone 15 отведено центральное место в предстоящей презентации Apple. На сегодня по этому поводу почти не остается сомнений — по предварительным данным, в целом ожидается четыре модели iPhone 15 на замену прошлогодним iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Если обобщать всю предварительную информацию о главных изменениях в дизайне, «челка» (он же «моноброва») уйдет в прошлое, и все новые модели iPhone будут иметь «динамический островок», острые грани сгладят, а дисплеи Pro и Pro Max благодаря технологии LIPO Не только iPhone 15 — еще 6 ожидаемых новинок предстоящей большой презентации AppleНе только iPhone 15 — еще 6 ожидаемых новинок предстоящей большой презентации Applelow-injection pressure over-molding — литье под низким давлением станут больше в корпусе тех же размеров, ведь толщина рамки вокруг уменьшится с 2,2 мм до 1,5 мм (технология LIPO дебютировала в Apple Watch Series 7). Внешне iPhone 15 и 15 Plus напоминают предыдущие модели, но перейдут на чип A16 (на нем работают модели 14 Pro). Также серия iPhone 15 ознаменует долгожданный переход с Lightning на USB-C во всех моделях (да, дожали). Благодаря этому возрастет скорость передачи данных по кабелю и скорость зарядки до 35 Вт (из нынешних 27 Вт в 14 Pro и 20 Вт в базовых iPhone 14). Также цветовая гамма iPhone 15 расширится несколькими новыми цветами.

Не только iPhone 15 — еще 6 ожидаемых новинок предстоящей большой презентации Apple

Что касается моделей Pro, в «прошках» Apple откажется от стальной рамки, собирающей заметные отпечатки пальцев, в пользу титановой, а также заменит переключатель режима звука/тишины настраиваемой кнопкой «Действие» — как в часах Apple Watch Ultra. А еще iPhone 15 Pro будут отличаться 3-нм процессором A17 и обновленной внутренней компоновкой, которая облегчит ремонт. Также модели iPhone 15 Pro Max приписывают более мощную камеру, которая будет включать телефотомодуль с перископическим объективом и оптическим зумом х6 (против х3 сейчас). А еще новые iPhone будут стоить дороже $100-$200 — по крайней мере модели с титаном.

Apple Watch Series 9

Не только iPhone 15 — еще 6 ожидаемых новинок предстоящей большой презентации Apple

Apple Watch Series 9 – итерационное обновление актуальной модели смартчасов Series 8, доступной в размерах 41 и 45 мм. Ожидается более производительный и более энергоэффективный чип S9, производный от A15 Bionic, на котором работают iPhone 13 и iPhone 14. Также есть сообщения о новом цвете — розовом. В то же время, кардинальных изменений в дизайне и новых функций вроде неинвазивного глюкометра в этом поколении не ожидается.

Apple Watch Ultra 2

Не только iPhone 15 — еще 6 ожидаемых новинок предстоящей большой презентации Apple

Второе поколение защищенного Apple Watch Ultra для спортсменов и любителей экстрима получит процессор S9 и новые компоненты, напечатанные на 3D-принтере. Ожидается, что новое поколение, в частности, будет отличаться облегченной конструкцией и новым темным цветом — черным оттенком титанового корпуса.

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Не только iPhone 15 — еще 6 ожидаемых новинок предстоящей большой презентации Apple
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Михайло Шпак

блогер

Новые чехлы iPhone и ремешки Apple Watch

Традиционно во время сентябрьской презентации ожидается анонс новых чехлов для iPhone и ремешков для Apple Watch в различных цветах. Обычно они появляются в магазине компании сразу после завершения презентации. По слухам , в планах Apple новый тканевый ремешок для Apple Watch Series 9, который будет иметь магнитную застежку – как у имеющегося Modern Buckle. Также было несколько сообщений, что Apple откажется от кожаных чехлов с выпуском iPhone 15, сопровождавших новые iPhone с 2013 года. Компания будет предлагать чехлы, которые будут напоминать кожаные , из более экологичных материалов.

Кейс AirPods Pro с USB-C

Не только iPhone 15 — еще 6 ожидаемых новинок предстоящей большой презентации Apple

Также вместе с iPhone 15 ожидается анонс нового кейса для зарядки AirPods Pro с USB-C в пределах более широкого отказа от Lightning в iPhone 15 в пользу USB-C.

Кабели USB-C в цветах iPhone

Еще одно ожидаемое заметное изменение – новые фирменные цветные кабели с разъемами Type-C. Они будут выпускаться в том же цвете, что и iPhone 15, и будут поставляться в коробках вместе со смартфонами.

Не только iPhone 15 — еще 6 ожидаемых новинок предстоящей большой презентации Apple

Слухи указывают, что длина кабеля выросла до 1,5 м (от 1 м), а сам он будет отличаться повышенной износостойкостью благодаря плетеному защитному слою. Ожидается, что Apple будет отдельно предлагать кабели и другие аксессуары в новых цветах, совпадающих с палитрой iPhone 15.

Кабель Thunderbolt для iPhone 15 Pro

Есть сообщения, что Apple предложит дополнительный кабель USB-C для передачи данных в iPhone 15 Pro, который будет отличаться поддержкой Thunderbolt/USB4 и пропускной способностью до 40 Гбит/с. Его длина составит 0,8 метра, что существенно короче Apple Thunderbolt 4 Pro (1,8 м). Apple будет якобы продавать этот кабель отдельно.

Не только iPhone 15 — еще 6 ожидаемых новинок предстоящей большой презентации Apple

По данным известного аналитика Мин Чи Куо, модели iPhone 15 Pro будут поддерживать «по крайней мере» USB 3.2 или Thunderbolt 3. В то же время кабель в последних сообщениях фигурировал кабель USB4 на протоколе Thunderbolt 4 и скоростью передачи данных 40 Гбит/с, что вдвое превосходит возможности USB 2. 2.

По всей вероятности, в октябре нас ждет еще одна презентация Apple, посвященная анонсу новых компьютеров Mac.

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borowka

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Андрій Русанов

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Єгор Ді

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