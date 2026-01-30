У Apple все хорошо: активированы 2,5 млрд устройств, $42,1 млрд прибыли из $143,8 млрд дохода

Apple сообщила о своей лучшей квартальной прибыли за всю историю. Сейчас в мире используется 2,5 млрд активных iPhone и других устройств компании.





Глава Apple Тим Кук сообщил, что база активированных устройств компании сейчас насчитывает 2,5 млрд. iPhone, Mac и других — год назад их было 2,35 млрд. За этой цифрой пристально следят, поскольку она сигнализирует о том, насколько велик рынок услуг и программного обеспечения Apple. В позапрошлом году устройств было 2,2 млрд. Это означает, что с 2024 по 2025 год в базу попали 150 000 000 новых устройств, что и обусловило рост 2025-2026 годов.

29 января Apple объявила результаты первого финансового квартала 2026 года, который соответствует четвертому календарному кварталу 2025 года. За квартал выручка Apple составила $143,8 млрд, а чистая квартальная прибыль — $42,1 млрд, или $2,84 на акцию, по сравнению с выручкой в $124,3 млрд и прибылью $36,3 млрд в том же квартале прошлого года.





Apple установила исторические рекорды в течение квартала по общему доходу, прибыли на акцию, доходу от продажи iPhone и доходу от услуг. Общий доход вырос на 16% в годовом исчислении, тогда как прибыль на акцию выросла на 19%.

В текущем квартале, заканчивающемся в марте, Apple прогнозирует рост доходов на 13-16% в годовом исчислении и валовую маржу от 48% до 49%.

Источники: 9to5mac, Macrumors