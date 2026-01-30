tradfi
Новости Устройства 30.01.2026 comment views icon

Названы 10 самых популярных смартфонов 2025 года

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2025 року: звіт Counterpoint Research

Если вам нужны веские доказательства абсолютного доминирования Apple на мировом рынке смартфонов, просто взгляните на последний отчет Counterpoint Research.


В перечне 10 самых популярных смартфонов 2025 года iPhone 16, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 17 Pro Max заняли все первые четыре места. Собственно, ситуация аналогична показателям 2024-го.

Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2025 року: звіт Counterpoint Research
10 самых популярных смартфонов в мире, 2025 и 2024 годы. Инфографика: Counterpoint Research

В целом Apple и Samsung разделили между собой все 10 мест в рейтинге, на которые пришлось 19% от совокупных продаж смартфонов в 2025 году. Это уже четвертый год подряд бренды закрепляют за собой лидерские позиции, не давая шанса никаким другим.

При этом, выпущенная в сентябре серия iPhone 17 достигла на 16% более высоких продаж, чем ее предшественник, в течение первого полного квартала, благодаря высокому спросу в США, Китае и Западной Европе. Лучшие результаты демонстрировала базовая модель, которая поднялась в рейтинге на три ступеньки по сравнению с iPhone 16 в 2024-м.


Counterpoint объясняет эти результаты такими изменениями, как частота обновления экрана (120 Гц против 60 Гц) и увеличенный базовый объем памяти (256 ГБ против 128 ГБ). Более доступный iPhone 16e, выпущенный весной 2025 года, также способствовал дополнительным продажам благодаря своей цене в $599.

Среди Android-смартфонов очевидным бестселлером 2025 года стал бюджетный Samsung Galaxy A16 5G, тогда как флагман бренда, на этот раз Galaxy S25 Ultra, второй год подряд занял девятое место. По данным исследовательской фирмы, продажи последнего в Японии выросли более чем втрое по сравнению с прошлым годом.

Забегая вперед, Counterpoint ожидает, что в 2026 году премиальные флагманские устройства увеличат свое присутствие на рынке, поскольку рост цен на память непропорционально влияет на устройства начального и среднего сегментов.

Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G77, G67, G17 и G17 Power

Спецпроекты
Wise IT приєднується до CISO Club Ukraine. Мета спільноти — забезпечити новий рівень кіберстійкості
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya

Популярные новости

arrow left
arrow right
Странный баг в iOS 26 заставляет фото с Android "краснеть" при отправке на iPhone
Новая "Игра престолов": Apple снимет фэнтези-сериал по книгам Брэндона Сандерсона
Телевизоры: TCL догоняет Samsung, но доля Google TV сокращается
Создатель сериала "Плюрибус" раскрыл оригинальный финал для Кэрол и Манусоса
Вышел Realme Neo8: флагманский процессор, перископическая камера и 8000 мА-ч от $370
SSD подорожают: Samsung, Hynix и Sandisk планируют удвоить цены на NAND
Apple выпустила "пак" обновлений для iOS: совместимость с новым AirTag, скрытое местонахождение и возрождение 13-летнего iPhone
Производители смартфонов хотят вернуть microSD, чтобы переложить приобретение памяти на пользователя
15 новых функций iPhone с iOS 26.2
Новый Moto G Power 2026 получил 32 Мп селфи-камеру, большую батарею и Android 16: без роста цены
В Корее запретили продавать новые смартфоны без процедуры распознавания лица
Видео прототипа Xiaomi 17 Air — смартфон отменен из-за провала Apple
OnePlus Turbo 6 и 6V получили батареи на 9000 мА-ч в тонком корпусе и зарядку 80 Вт
Представлен Xiaomi 17 Ultra: поворотный безель и Leica Edition
Xiaomi 17 Ultra: первые живые фото подтверждают радикальные изменения камеры
Realme 16 раскрыли до анонса: Dimensity 6400 Turbo, 7000 мА-ч и защита IP69K
MacBook Pro M5 выжил после наезда автомобиля: лишь несколько царапин
Первый Samsung Galaxy TriFold уже сломался в месте сгибания
Apple Mac Mini сметают с полок магазинов, поскольку монополия NVIDIA на CUDA ослабла благодаря Claude Code
Вышли Nubia Fold и Flip3: мощный флагман и "раскладушка" с 4" вторым экраном
Дефицит iPhone? NVIDIA подвинула Apple как крупнейшего заказчика TSMC
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить