Названы 10 самых популярных смартфонов 2025 года

Если вам нужны веские доказательства абсолютного доминирования Apple на мировом рынке смартфонов, просто взгляните на последний отчет Counterpoint Research.





В перечне 10 самых популярных смартфонов 2025 года iPhone 16, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 17 Pro Max заняли все первые четыре места. Собственно, ситуация аналогична показателям 2024-го.

В целом Apple и Samsung разделили между собой все 10 мест в рейтинге, на которые пришлось 19% от совокупных продаж смартфонов в 2025 году. Это уже четвертый год подряд бренды закрепляют за собой лидерские позиции, не давая шанса никаким другим.

При этом, выпущенная в сентябре серия iPhone 17 достигла на 16% более высоких продаж, чем ее предшественник, в течение первого полного квартала, благодаря высокому спросу в США, Китае и Западной Европе. Лучшие результаты демонстрировала базовая модель, которая поднялась в рейтинге на три ступеньки по сравнению с iPhone 16 в 2024-м.





Counterpoint объясняет эти результаты такими изменениями, как частота обновления экрана (120 Гц против 60 Гц) и увеличенный базовый объем памяти (256 ГБ против 128 ГБ). Более доступный iPhone 16e, выпущенный весной 2025 года, также способствовал дополнительным продажам благодаря своей цене в $599.

Среди Android-смартфонов очевидным бестселлером 2025 года стал бюджетный Samsung Galaxy A16 5G, тогда как флагман бренда, на этот раз Galaxy S25 Ultra, второй год подряд занял девятое место. По данным исследовательской фирмы, продажи последнего в Японии выросли более чем втрое по сравнению с прошлым годом.

Забегая вперед, Counterpoint ожидает, что в 2026 году премиальные флагманские устройства увеличат свое присутствие на рынке, поскольку рост цен на память непропорционально влияет на устройства начального и среднего сегментов.