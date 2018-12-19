У мобильной версии PUBG столько же игроков, как и у Fortnite, или даже больше

Мобильная версия игры PlayerUnknown’s Battlegrounds сумела привлечь столько же игроков, как и Fortnite – более 200 млн пользователей. У обоих игр ежедневная активная аудитория составляет около 30 млн человек.

По данным Bloomberg, аудитория игры Fortnite превысила отметку в 200 млн пользователей 26 ноября. И с тех пор количество пользователей должно было увеличиться, но более актуальных данных пока нет. Вместе с тем, данные по PUBG, в частности, исключают сведения о китайской аудитории. Таким образом, общее количество игроков PUBG может превосходить количество игроков Fortnite. Эти цифры также не включают более 50 млн копий, проданных в качестве платных версий PUBG на игровых консолях и для платформы ПК.

В Китае, где консоли были запрещены на протяжении 15 лет вплоть до 2015 года, большая часть населения всё ещё не привыкла к консольным играм и предпочитает мобильные или компьютерные игры. И многие поклонники шутеров начали активно играть в PUBG, который появился на смартфонах раньше Fortnite.

Источник: The Verge