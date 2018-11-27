Fortnite набрал 200 млн игроков и запустил режим 60 fps на новых смартфонах iPhone XS, XS Max и XR

Создатели самой популярной на сегодняшней день «Королевской битвы» Fortnite сообщили о достижении отметки в 200 млн игроков, а также добавили режим 60 fps в мобильную версию для новых смартфонов iPhone.

Играть с частотой 60 кадров в секунду смогут не все владельцы «яблочных» девайсов, а только обладатели самых свежих моделей — iPhone XS, XS Max и XR. В последнем обновлении Fortnite появилась опция в настройках, которая позволяет переключить отображение в режим 60 fps. Благодарить за это можно мощный процессор последнего поколения Apple A12 Bionic.

У более старых моделей iPhone, всех Android-смартфонов и консоли Nintendo Switch такой возможности по-прежнему нет — они все так же выдают всего 30 fps. Не можем не отметить, что приставка Nintendo стоит всего $300 (Android-смартфоны — еще дешевле), тогда как за право играть в режиме 60 fps в США придется выложить от $749 (XR), $999 (XS) и $1099 (XS Max) соответственно. Этот режим в Fortnite также поддерживают актуальные игровые консоли PlayStation 4 и Xbox One.

Напомним, что еще в январе текущего года Fortnite радовался привлечению первых 40 млн игроков (в июне — 125 млн), теперь же в игре зарегистрировано в пять раз больше аккаунтов. Не все из игроков являются активными участниками онлайн-баталий, однако количество одновременно играющих недавно поставило очередной рекорд в 8,3 млн игроков.

Несмотря на условно-бесплатную модель распространения, Epic Games получает доход с активных игроков, которые не упускают возможность приобрести очередной Battle Pass или игровой предмет.

Источники: Engadget, The Verge