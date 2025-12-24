Новости Игры 24.12.2025 comment views icon

У игрока дважды взломали аккаунт PSN со сложным паролем и 2FA из-за старой транзакции

У гравця двічі зламали акаунт PSN зі складним паролем і 2FA через стару транзакцію

Журналисту французского издания Numerama дважды не повезло: его аккаунт PSN взломали несколько раз, даже несмотря на сложный пароль, двухфакторную аутентификацию и ключ доступа.

В обоих случаях злоумышленники без проблем изменили почту и пароль, а также потратили деньги с привязанных карточек. Выяснилось, что главное слабое звено это процедура восстановления аккаунта через поддержку Sony. Чтобы подтвердить собственность, достаточно было только номера транзакции. А PlayStation Network не требовала никаких дополнительных проверок или присланный ключ доступа.

Злоумышленник достал нужный номер из старого скриншота, который владелец когда-то выложил в сети. Именно этот код и стал «доказательством» права на аккаунт. После первого взлома служба поддержки не насторожилась. Поэтому техническому журналисту Numerama Николя Лелуш восстановил доступ к профилю через поддержку PlayStation. Но впоследствии злоумышленник повторил схему со старым скриншотом и во второй раз взломал учетную запись.

У гравця двічі зламали акаунт PSN зі складним паролем і 2FA через стару транзакцію

23 декабря пострадавший подтвердил, что самый большой пробел остается в самой логике проверки, кому принадлежит PSN аккаунт. По его словам, система дает возможность восстановить профиль без дополнительных подтверждений и не обращает внимания даже тогда, когда поступают несколько запросов подряд по одному и тому же профилю.

Интересно, что хакер вышел на связь с журналистом. В удаленном сообщении, сохранившемся на Arubedo, журналист написал о том как работает схема: немного социальной инженерии плюс доступ к внутренним инструментам поддержки. Все, что нужно для взлома это минимум данных, например почта или номер транзакции. И не важно, что аккаунт имеет сложный пароль или двухфакторную аутентификацию. Все барьеры PSN можно обойти не буквально взломом, а через саму процедуру восстановления.

Расследование продолжается. Пока официального заявления от Sony об изменениях в процедуре поддержки пока нет. Поэтому можем посоветовать не выкладывать скриншоты транзакций или удалить имеющиеся.

Источник: Wccftech

