Sony разрешила входить в аккаунт PlayStation Network (PSN) без пароля и обеспечит совместимость PS VR2 с ПК до конца 2024 года

Sony вслед за Google, Apple, Microsoft и многими другими сделала шаг навстречу будущему без паролей — владельцы PlayStation получили возможность входить в свои аккаунты PSN с помощью ключей доступа (Passkeys) беспарольная аутентификация на базе стандарта FIDO2 и открытого протокола WebAuthn, которые со временем должны полностью вытеснить классические пароли и менее защищенную технологию двухфакторной аутентификации (2FA).

Login to your PlayStation account hassle-free with passkeys arriving later today! Keep an eye out for updates. pic.twitter.com/BAmh64EwHR — Ask PlayStation (@AskPlayStation) February 21, 2024

Что такое ключи доступа и зачем они — рассказывали неоднократно в предыдущих текстах (1 и 2). Это простая альтернатива паролям, которая позволяет безопасно авторизоваться, используя собственное устройство — по отпечатку пальца, распознаванию лица или PIN-коду для разблокировки экрана. Ключевые преимущества технологии — удобство (не нужно запоминать длинные и сложные пароли), скорость (авторизация происходит быстрее, чем с паролем), повышенная защищенность (ключи доступа хранятся локально и синхронизируются между устройствами через облачный сервис) и устойчивость к фишинговым атакам.

Microsoft открыла общий доступ к полностью беспарольной аутентификации, в том числе и владельцам Xbox, в конце 2021-го, осенью 2023-го Nintendo добавила поддержку ключей доступа, а сейчас подтянулась PlayStation к конкурентам. Чтобы создать и использовать ключ доступа для входа в PSN, нужно активировать функцию в настройках учетной записи в разделе Безопасность.

Как настроить вход в PSN с ключом доступа

В официальном справочнике на сайте Sony есть исчерпывающая инструкция на украинском языкегде максимально подробно расписано все, что касается создания, настройки, управления и удаления ключей доступа для PSN. Чтобы настроить ключ доступа для PSN, нужно:

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Войти в учетную запись на странице управление учетной записью. Перейти в раздел Безопасность и включить опцию Войти с ключом доступа. Выбрать Создать ключ доступа. Выберите способ создания ключа доступа, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.

После создания ключа доступа на электронную почту должно прийти письмо с подтверждением, и в дальнейшем ключ доступа можно использовать каждый раз при необходимости войти в PSN — на PlayStation 5, PlayStation 4 или подключенном устройстве. На консолях PlayStation 3 и PlayStation Vita отказаться от паролей для входа в PlayStation Network не получится — ключи доступа на более старых платформах не поддерживаются.

При необходимости на страницеуправление учётной записью можно добавить еще несколько ключей доступа на каждое другое устройство в экосистеме (например, iPad или Mac), которые тоже можно будет использовать для входа.

В случае потери смартфона можно войти в PSN с помощью любого другого устройства (из списка доверенных) и зарегистрировать новый код доступа, или в крайнем случае воспользоваться механизмом восстановления учетной записи. При желании можно отказаться от ключей доступа и вернуть вход в PSN с паролем — нужно выключить соответствующую опцию в настройках.

Поддержка PS VR2 на PS VR2 на ПК

И чтобы дважды не вставать — только что Sony сообщилачто работает над обеспечением совместимости гарнитуры PS VR2 с ПК. Напомним, продажи PS VR2 начались в феврале 2023 года по цене $550. И особо успешной гарнитуру PlayStation VR2 трудно назвать — скорее, наполовину провальной. Сейчас на PS VR2 доступно около 160 игр, поэтому совместимость с ПК должна помочь расширить игровую библиотеку и привлекательность самой гарнитуры.

«Рады сообщить, что сейчас мы тестируем возможность для игроков PS VR2 получить доступ к дополнительным играм на ПК, чтобы предложить еще больше разнообразных игр, в дополнение к играм PS VR2, доступных в паре с PS5. Надеемся, что эта поддержка станет доступной уже в 2024 году, поэтому следите за анонсами».

И почему так нельзя было сразу? Очевидно: такой путь.

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