Sony разрешила входить в аккаунт PlayStation Network (PSN) без пароля и обеспечит совместимость PS VR2 с ПК до конца 2024 года

Sony вслед за Google, Apple, Microsoft и многими другими сделала шаг навстречу будущему без паролей — владельцы PlayStation получили возможность входить в свои аккаунты PSN с помощью ключей доступа (Passkeys) беспарольная аутентификация на базе стандарта FIDO2 и открытого протокола WebAuthn, которые со временем должны полностью вытеснить классические пароли и менее защищенную технологию двухфакторной аутентификации (2FA).

Login to your PlayStation account hassle-free with passkeys arriving later today! Keep an eye out for updates. pic.twitter.com/BAmh64EwHR

— Ask PlayStation (@AskPlayStation) February 21, 2024