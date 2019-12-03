Uber Eats назвал фуд-тренды 2020 года (семена льна, конопляное масло, чайный гриб) и самые популярные блюда в Украине в 2019 году (суши, пицца, бургеры)

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Представители сервиса Uber Eats рассказали, что среди самых популярных продуктов в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в этом году первое место занимает тако. Пицца, поке и шаурма также остаются на лидирующих позициях, а среди более уникальных фаворитов были отмечены Лотос, Моти и Пибимпап. Вместе с тем специалисты Uber Eats попытались спрогнозировать, какие продукты будут пользоваться наибольшей популярностью среди пользователей приложения в последующие годы и представили несколько ключевых тенденций в новом десятилетии.

Семена льна вызывают все больший интерес и значительно увеличиваются в объеме заказов среди пользователей Uber Eats. По прогнозам, именно этот продукт станет одним из самых популярных в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в 2020 году.

Продукты, содержащие конопляное масло, будут появляться в большинстве ресторанных меню по всему региону, а чайный гриб станет одним из основных заказов среди блюд.

Ввиду постоянно меняющихся вкусов веганов и флекситарианцев (люди, допускающие в своем рационе животный белок не ежедневно, а по желанию) и стремлению попробовать что-то новое, джекфрут, популярность которого снизилась в прошлом году, и темпе, по прогнозам, обойдут других фаворитов, не содержащих мяса, таких как сейтан и тофу.

Фуд-тренды в 2020 году:

Лен Конопляное масло Чайный гриб Чеснок Грибы лисички Какао Попкорн Тыква Джекфрут Темпе

Национальные кухни-тренды в 2020 году:

Израильская Скандинавская Эфиопская Корейская Армянская

Продукты, которые значительно потеряют свои позиции в 2020 году (антитренды):

Срирача Таро Матча Тофу Кимчи

«За последний год мы увидели, что для людей очень важно хорошо и правильно питаться, а также заказывать полезную еду. Тенденция прошлого года стала еще более заметной: молоко и мясные заменители приобретают все большую популярность, а люди стремятся насладиться продуктами, которые несут дополнительную пользу для здоровья, такими как семена льна. И хотя всегда забавно видеть, к примеру, попкорн, среди лидеров, мы также наблюдаем среди них несколько любимых вегетарианских блюд. Наши клиенты по-прежнему наслаждаются тыквой, грибами и чесноком — и учитывая эту тенденцию здорового питания во всем мире, мы не ожидаем, что они изменятся в ближайшее время. Мы рады видеть, как наша платформа помогает преобразовать доставку еды из обычного угощения в выходные дни в здоровый, ежедневный прием пищи» — рассказала Жанетт Меллингер, глава Uber Eats User Research.

P.S. Интересно, что в Украине перечень самых популярных блюд выглядит более привычно для отечественного потребителя:

Топ 3 самых популярных блюд 2019 года в Украине:

Суши Пицца Бургеры

«В 2019 году в Украине мы наблюдаем значительный интерес среди пользователей Uber Eats к блюдам азиатской кухни (суши, вок, рис), пицце и бургерам. В то же время мы видим, что быстро развивается кухня здорового питания и все больше украинцев хотят питаться правильно. Также, что примечательно, мы видим растущий интерес к крымско-татарской кухне» — отметил Игорь Ковалев, генеральный директор Uber Eats Украина.

Напомним, что недавно Uber Eats запустил новое решение для украинских ресторанов — доставку своими курьерами заказов, полученных от пользователей Uber Eats.

Источник: Uber Eats