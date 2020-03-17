Uber Eats в Украине сделал доставку блюд бесплатной в Киеве, Одессе, Львове и Харькове [промокод на заказы от 250 грн с 17 по 31 марта]





Сервис Uber Eats сделал бесплатной доставку еды из ресторанов для жителей Киева, Одессы, Львова и Харькова, предложив соответствующие промокоды. Промокоды действительны для всех пользователей, с 17 по 31 марта 2020 года включительно, количество заказов — не ограничено, промокод действует при заказе на сумму от 250 гривен.

Промокоды: KYIVDELIVERYMARCH для Киева, LVIVDELIVERYMARCH для Львова, ODESADELIVERYMARCH для Одессы и KHARKIVDELIVERYMARCH для Харькова.

Пользователи Uber Eats могут оставлять инструкции по доставке непосредственно в самом приложении, будь то «оставить в лобби/на стойке регистрации» или «оставить возле дверей». В ответ на опасения, связанные с коронавирусом, и с растущей тенденцией к минимизации контактов, компания начала информировать пользователей об этой возможности сервиса Uber Eats, а также планирует внедрять дополнительную функциональность, чтобы сделать процесс доставки еще более удобным.

“Ввиду того, что многие пользователи в Украине предпочитают оставаться дома, мы хотим их поддержать в это сложное время. Мы начали информировать пользователей о том, как сделать заказ с бесконтактной доставкой до дверей, а также сделали и саму доставку полностью бесплатной, во всех городах, где работает Uber Eats, до конца марта. Для активации бесплатной доставки, пользователям будет необходимо ввести промокод, который будет разослан письмом, и размещён в баннере в приложении Uber Eats. Мы делаем все возможное, чтобы доставка была более безопасной и доступной для пользователей, а также поддержать наших партнеров с помощью стимулирования спроса на заказы еды из ресторанов.” — отметил Чарити Саффорд, генеральный менеджер в Северной и Восточной Европе в Uber Eats.

В компании отметили, что ресторанная индустрия столкнулась с новыми и непредсказуемыми испытаниями из-за распространения вируса. Доставка еды может помочь ресторанам удовлетворять спрос из-за ограничений в работе. В Uber Eats создали специальную команду по работе с ресторанами, которые захотят сотрудничать с сервисом, и которая ищет различные способы поддержки местных ресторанов.

Uber Eats также разослал курьерам по всему миру рекомендации, которые в свою очередь основаны на рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), о том, как помочь уберечься от вируса.

Источник: Uber Eats