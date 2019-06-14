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Uber показала сервис доставки еды дронами Uber AIR. Дроны смогут садиться даже на автомобили

Uber показала сервис доставки еды дронами Uber AIR. Дроны смогут садиться даже на автомобили

Uber показала сервис доставки еды дронами Uber AIR. Дроны смогут садиться даже на автомобили


Компания Uber показала испытания сервиса доставки еды дронами AIR, который в настоящее время находится в разработке, и анонсировала запуск пилотного проекта вместе с McDonald’s в Калифорнии этим летом.

Uber, развивающая сервис доставки еды Eats, который недавно запустился в Киеве, еще в 2018 году рассказала о намерении протестировать доставку дронами. Но с тех пор никаких новостей о проекте не было. И вот на конференции Uber Elevate Summit компания показала испытания различных дронов, и поделилась подробностями о грядущем публичном тестировании.

Для начала стоит посмотреть само видео:

Как известно, самым затратным этапом перевозок по очевидным причинам считается «последняя миля» — доставка непосредственно до клиента. Сейчас многие компании активно разрабатывают автоматизированные средства доставки, чтобы снизить затраты как раз на этом этапе. Пожалуй, самыми многообещающими решениями здесь являются роботы-курьеры вроде Amazon Scout и  FedEx SameDay Bot.

В отличие от уже компании Wing (входит в холдинг Alphabet), которая недавно запустила коммерческий сервис доставки еды и товаров дронами в Австралии и вот-вот сделает то же самое в США и Финляндии, Uber избрала свой альтернативный путь. Проект Uber AIR не предполагает доставку еды прямиком к порогу дома. Вместо этого компания планирует построить в городах, где работает сервис Uber Eats, специальные места для безопасной посадки, где контейнер с едой будет забирать курьер, который и будет осуществлять доставку непосредственно до клиента.

Также разработчики показали испытания, во время которых дрон с контейнером садился на автомобиль. Предполагается, что это позволит компании задействовать свой сервис такси и использовать его автомобили в качестве посадочных площадок. Во время этих испытаний в качестве дрона-доставщика использовался октокоптер Intel Falcon 8+.

Uber планирует развернуть первый пилотный сервис доставки еды в калифорнийском Сан-Диего — одном из девяти городов, участвующих в программе тестирования дронов для коммерческих целей, проводимой Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). В качестве первого партнера компания выбрала McDonald’s.

В продемонстрированном Uber ролике можно видеть одно из испытаний сервиса в Сан-Диего. После сборки заказа сотрудник упаковывает его в специальную картонную коробку с креплением в верхней части. После этого коробку фиксируют на нижней части дрона. Во время полета дрон передвигается в автономном режиме по заранее заданному маршруту. В этих испытаниях инженеры использовали гексакоптер AirRobot AR200, способный поднимать груз массой до трех килограммов. На испытаниях присутствовали сотрудники FAA. Ожидается, что в ближайшее время управление выдаст Uber разрешение на пилотный сервис доставки и Uber запустит его до конца лета.

Источник: Techcrunch и N+1

 

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