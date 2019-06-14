Uber показала сервис доставки еды дронами Uber AIR. Дроны смогут садиться даже на автомобили





Компания Uber показала испытания сервиса доставки еды дронами AIR, который в настоящее время находится в разработке, и анонсировала запуск пилотного проекта вместе с McDonald’s в Калифорнии этим летом.

Uber, развивающая сервис доставки еды Eats, который недавно запустился в Киеве, еще в 2018 году рассказала о намерении протестировать доставку дронами. Но с тех пор никаких новостей о проекте не было. И вот на конференции Uber Elevate Summit компания показала испытания различных дронов, и поделилась подробностями о грядущем публичном тестировании.

Для начала стоит посмотреть само видео:

Как известно, самым затратным этапом перевозок по очевидным причинам считается «последняя миля» — доставка непосредственно до клиента. Сейчас многие компании активно разрабатывают автоматизированные средства доставки, чтобы снизить затраты как раз на этом этапе. Пожалуй, самыми многообещающими решениями здесь являются роботы-курьеры вроде Amazon Scout и FedEx SameDay Bot.

В отличие от уже компании Wing (входит в холдинг Alphabet), которая недавно запустила коммерческий сервис доставки еды и товаров дронами в Австралии и вот-вот сделает то же самое в США и Финляндии, Uber избрала свой альтернативный путь. Проект Uber AIR не предполагает доставку еды прямиком к порогу дома. Вместо этого компания планирует построить в городах, где работает сервис Uber Eats, специальные места для безопасной посадки, где контейнер с едой будет забирать курьер, который и будет осуществлять доставку непосредственно до клиента.

Также разработчики показали испытания, во время которых дрон с контейнером садился на автомобиль. Предполагается, что это позволит компании задействовать свой сервис такси и использовать его автомобили в качестве посадочных площадок. Во время этих испытаний в качестве дрона-доставщика использовался октокоптер Intel Falcon 8+.

Uber планирует развернуть первый пилотный сервис доставки еды в калифорнийском Сан-Диего — одном из девяти городов, участвующих в программе тестирования дронов для коммерческих целей, проводимой Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). В качестве первого партнера компания выбрала McDonald’s.

В продемонстрированном Uber ролике можно видеть одно из испытаний сервиса в Сан-Диего. После сборки заказа сотрудник упаковывает его в специальную картонную коробку с креплением в верхней части. После этого коробку фиксируют на нижней части дрона. Во время полета дрон передвигается в автономном режиме по заранее заданному маршруту. В этих испытаниях инженеры использовали гексакоптер AirRobot AR200, способный поднимать груз массой до трех килограммов. На испытаниях присутствовали сотрудники FAA. Ожидается, что в ближайшее время управление выдаст Uber разрешение на пилотный сервис доставки и Uber запустит его до конца лета.

Источник: Techcrunch и N+1