FedEx SameDay Bot — автономный колесный робот для курьерской доставки, способный самостоятельно взбираться на бордюры и ступеньки [видео]

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Компания FedEx последовала примеру Amazon и разработала собственного автономного колесного робота SameDay Bot для курьерской доставки товаров.

FedEx SameDay Bot предназначен для доставки товаров в рамках «последней мили», то есть по сути, он заменяет привычного курьера-человека. Робот отличается продвинутой «гибкой» подвеской с четырьмя основными и двумя вспомогательными колесами, которые позволяют ему не только легко преодолевать неровности дороги, но и заезжать на бордюр и даже ступеньки. Отметим, что модель разрабатывалась при участии инженера Дина Кэмена, который ранее работал над Segway и коляской iBot.

Робот FedEx SameDay Bot питается от электрических батарей, а значит издает минимум шума и не вредит окружающей среде. Максимальная скорость движения составляет 10 миль/ч (16 км/ч), за счет встроенных датчиков и сенсоров LIDAR робот способен самостоятельно найти дорогу до заданного адреса, автоматически объезжая пешеходов и другие препятствия.

Компания FedEx уже начала тестировать робота SameDay Bot для доставки курьерских отправлений между различными офисами штаб-квартиры компании в Мемфисе. Если тестирование пройдет удачно, компания будет использовать робота для обычной доставки своим клиентам.

Представители FedEx также проводят переговоры с компаниями AutoZone, Lowe’s, Pizza Hut, Target, Walgreens, Walmart и т.д., которые также могут присоединиться к программе роботизированной доставки товаров. По данным FedEx, более 60% клиентов вышеназванных компаний проживают в радиусе трех миль от ближайших оффлайн-магазинов, а значит являются потенциальными клиентами «рободоставки».

Источник: The Verge, FedEx