Официально: Uber и Bolt будут бесплатно перевозить украинских врачей во время карантина

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Такси-сервисы Uber и Bolt будут бесплатно перевозить украинских врачей на рабочие места и обратно домой, об этом они договорились с профильными министерствами.

В частности, по договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине. Эта договоренность включает 10 000 поездок, которые смогут совершить медицинские работники, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест.

Эта опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber — Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница. Uber также предоставил бесплатные поездки донорам крови в Пункт сдачи крови Охматдет в Киеве на период карантина.

В свою очередь, платформа для заказа поездок Bolt совместно с Министерством инфраструктуры Украины также запускает инициативу по транспортировке врачей в период карантина.

На текущий момент Bolt сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины и Киевской городской администрацией для получения информации о приоритетных лечебных заведениях и специалистах, с тем, чтобы обеспечить транспортом в первую очередь именно их.

Для реализации инициативы был создан сайт https://boltformedicals.com.ua, где могут регистрироваться медицинские работники.

«Одним из главных вопросов на повестке дня является оказание своевременной медицинской помощи жителям Украины. Местная власть должна организовать специальные регулярные перевозки сотрудников социально важных объектов, в частности больниц. Мы рады, что компания Bolt проявила такую инициативу и поможет в реализации этого социально важного проекта», ― отметил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Сейчас наша страна переживает нелегкое время. В этих условиях представителям бизнеса особенно важно быть ответственными. Кроме того, необходимо позаботиться о врачах, которые спасают жизни людей. Уже сейчас мы предоставляем помощь для перевозки медицинского персонала и призываем другие компании присоединиться к нашей инициативе», ― комментирует региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

Источники: Uber, Bolt