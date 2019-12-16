Uber запустил в Украине функцию «Проверка идентификации в режиме реального времени» для всех водителей и курьеров





Сервис Uber запустил в Украине функцию «Проверка идентификации в режиме реального времени» (Real Time ID Check) для всех водителей и курьеров. В компании отметили, что постоянно работают над тем, чтобы защитить все взаимодействия с платформой, и одна из ключевых мер безопасности состоит в том, чтобы водители и курьеры на платформе были именно теми, за кого они себя выдают

Данная функция предлагает водителям и курьерам поделиться селфи перед выходом онлайн, чтобы убедиться, что они соответствует учетной записи, зарегистрированной на платформе. Эта мера безопасности поможет предотвратить мошенничество и защитит учетные записи водителя и курьера от взлома. Также она поможет защитить пользователей, добавляя еще один уровень надежности в приложение, гарантируя, что нужный человек находится за рулем автомобиля или доставляет еду.

Как работает функция “Проверка идентификации в режиме реального времени”:

Водителей и курьеров будут периодически просить съехать в безопасное место и сделать селфи, чтобы убедиться, что их фото совпадает с профилем владельца учетной записи. Этот запрос может прийти в любое время, при входе в систему или между поездками и доставками.

Если изображения не совпадают или не выполняется проверка, учетная запись будет заблокирована, и будет проведено дальнейшие расследование.

Несмотря на то, что проверки будут проводиться случайным образом, они будут инициированы автоматически, если пользователь сообщит о подозрении несоответствия между изображениями.

Чтобы защитить личные данные пользователей, водителям и курьерам будет предоставлена возможность выбрать либо автоматическую проверку с использованием биометрической технологии, либо проверку вручную при помощи агента поддержки Uber.

Напомним, что ранее в этом году Uber запустил функцию “Проверь свою поездку”, которая напоминает пользователям проверять, соответствует ли водитель своему фото в приложении. Эта функция напоминания помогает пассажирам быть более бдительными, сообщать о любых подозрениях, а также используется в составлении отчетов о потенциальных случаях несоответствия фотографий.

Также сервис внедрил анонимизацию телефонных номеров в Украине, благодаря чему пассажир и водитель больше не смогут увидеть личные данные друг друга.

Источник: Uber