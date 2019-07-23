



Uber представил в Украине новую функцию безопасности «Проверь свою поездку», которая поможет пользователям не ошибиться при посадке в автомобиль. По данным компании, все больше и больше людей, используя Uber, попадают или не в свой Uber, или же в абсолютно другую машину. Это достаточно распространенная проблема, особенно в многолюдных городских районах. В большинстве случаев это может быть безобидной ошибкой, но может стать и риском для безопасности.

Поэтому начиная с сегодняшнего дня, пассажиры будут получать push-уведомление, которое будет напоминать проверить совпадают ли номерной знак автомобиля и фото водителя с теми, что указаны в приложении, сразу после того, как система подтвердит наличие автомобиля. Оповещение начнет работать сегодня и станет доступно для всех украинских пользователей в ближайшие дни.

Также, Uber добавляет баннер-уведомление в приложение, которое будет появляться сразу после того, как найдется автомобиль и до момента, когда вы начнете поездку, чтобы напомнить как подтвердить правильный автомобиль:

Шаг 1: проверьте номерной знак

Шаг 2: проверьте марку и модель автомобиля

Шаг 3: проверьте фотографию водителя, чтобы убедиться, что это ваш водитель

Кроме того, пассажиры могут также попросить водителя подтвердить их имя. Водитель видит имя пассажира в своем приложении точно так же, как пассажир видит имя водителя в своем. Чтобы удостовериться в именах, они могут спросить: «Кого вы здесь должны забрать?». И водитель также может попросить пассажира подтвердить свое имя: «Кто ваш водитель?».

«Мы хотим, чтобы проверка протокола поездки стала синонимом Uber. Эта новая функция оповещения будет напоминать пользователям о выполнении этих трех шагов каждый раз, когда они будут садиться в Uber. Это еще одно существенное и наглядное напоминание о том, насколько важна для нас безопасность, а также о том, что технология может сделать поездку более безопасной, чем когда-либо” — отметил Ашкан Кебрити, генеральный директор Uber в Центральной и Восточной Европе.

Напомним, что в прошлом году Uber запустил набор инструментов безопасности в Украине, в дополнение к GPS-отслеживанию всех поездок. Многие из этих функций были выделены в последней кампании Uber «Safety Never Stops», включая «Кнопка вызова помощи 102», «Доверенные контакты», «Центр безопасности» и «Оповещения скорости».

Источник: Uber