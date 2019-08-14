Uber внедрил анонимизацию телефонных номеров в Украине, благодаря чему пассажир и водитель больше не смогут увидеть личные данные друг друга

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Сегодня Uber представил в Украине анонимизацию телефоных номеров, которая должна улучшить качество общения пассажиров и водителей. Теперь, когда пассажир и водитель связываются через приложение о поездке с Uber, оба номера будут анонимизованы, то есть они больше не увидят личных контактных данных друг друга.

«Uber в Украине уделяет много внимания безопасности и всегда работает над тем, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт для всех пассажиров и водителей до поездки, во время и после поездки. Это включает обеспечение того, чтобы водители и пассажиры могли связаться друг с другом, сохраняя приватность», — отметил Георгий Соколянский, Председатель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы.

Этот новый инструмент Uber присоединился к другим функциям безопасности, которые уже доступны в сервисе:

Check Your Ride — оповещение, которое напоминает пассажиру, садящемуся к водителю, проверить, совпадают ли номерные знаки автомобиля и личность водителя с тем, что показано в приложении перед тем, как приедет автомобиль.

Кнопка вызова помощи 102 — при нажатии кнопки в приложении, пассажиры и водители могут напрямую, в случае необходимости, связаться с местной службой полиции (102).

Доверенные контакты — пользователи теперь могут легко выбрать пять друзей или членов семьи в качестве «доверенных контактов» и одним нажатием делиться с ними информацией о поездке.

Центр безопасности — новый встроенный в приложение информационный хаб, где пользователи могут найти информацию о некоторых ключевых инструментах безопасности в приложении, включая круглосуточную поддержку, информацию о водителе и автомобиле, GPS-отслеживание поездки и систему оценки и обратной связи

Оповещения скорости — функция, которая напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную скорость в пределах установленных ограничений скорости.

Напомним, что в последнем квартале Uber получил рекордные убытки в размере $5,2 млрд, но нарастил количество активных клиентов до 100 млн человек.

Источник: Uber