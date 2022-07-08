Ubisoft показала два трейлера пиратской приключенческой игры Skull and Bones – она выйдет 8 ноября

После нескольких лет разработки компания Ubisoft наконец поделилась подробностями об игре Skull and Bones, показала трейлеры и раскрыла дату её выхода. Игра была анонсирована ещё в 2017 году.

Действие Skull and Bones происходит в водах Индийского океана во время так называемого «золотого века пиратства». Игроки начинают с острова и должны работать над созданием своей репутации, чтобы стать самым опасным пиратом в открытом море. Игрокам будут доступны различные виды активности, включая мародёрство, охоту на других пиратов, поиск сокровищ, чтобы увеличить свою дурную славу. Чем выше дурная репутация, тем выше награды, которые они могут получить за счёт контрактов. Похоже, что все эти действия можно выполнять в одиночку, но разработчики Skull and Bones подчеркнули, что это социальная игра, позволяющая игрокам объединяться, чтобы сражаться с опасными врагами.

Игра Skull and Bones выйдет 8 ноября 2022 года на платформах Xbox Series S/X, PlayStation 5, ПК, Stadia и Luna.

Источник: The Verge