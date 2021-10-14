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14 октября должно было стартовать закрытое тестирование онлайн-шутера Ghost Recon Frontline, анонсированного Ubisoft на прошлой неделе, но за день до этого разработчики объявили в своем твиттере о переносе тестирования — на неопределенный срок.

Конкретных причин своего решения в Ubisoft не назвали, отметив лишь, что хотят сделать шутер как можно лучше. Новую дату начала тестирования разработчики тоже не озвучили, пообещав сообщить ее сразу, «как только смогут».

We have an important message regarding Ghost Recon Frontline's Closed Test. pic.twitter.com/ne1VgOLMJF — GRFrontline (@GRFrontline) October 13, 2021

Ghost Recon Frontline — условно-бесплатный battle royale шутер на 100 человек, которым занимается Ubisoft Bucharest. Дебютный трейлер игры вызвал в основном негативную реакцию фанатов франшизы — дебютный трейлер онлайн-шутера получил в 4 раза больше дизлайков, чем лайков на официальном YouTube-канале Ubisoft.

Сейчас у трейлера Ghost Recon Frontline 17 тыс. дизлайков при 4,4 тыс. лайков.