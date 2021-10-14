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Ubisoft в последний момент отложила закрытое тестирование Ghost Recon Frontline — ранее дебютный трейлер онлайн-шутера получил в 4 раза больше дизлайков, чем лайков на YouTube

Ubisoft в последний момент отложила закрытое тестирование Ghost Recon Frontline — ранее дебютный трейлер онлайн-шутера получил в 4 раза больше дизлайков, чем лайков на YouTube

Ubisoft в последний момент отложила закрытое тестирование Ghost Recon Frontline — ранее дебютный трейлер онлайн-шутера получил в 4 раза больше дизлайков, чем лайков на YouTube

14 октября должно было стартовать закрытое тестирование онлайн-шутера Ghost Recon Frontline, анонсированного Ubisoft на прошлой неделе, но за день до этого разработчики объявили в своем твиттере о переносе тестирования — на неопределенный срок.

Конкретных причин своего решения в Ubisoft не назвали, отметив лишь, что хотят сделать шутер как можно лучше. Новую дату начала тестирования разработчики тоже не озвучили, пообещав сообщить ее сразу, «как только смогут».

Ghost Recon Frontline — условно-бесплатный battle royale шутер на 100 человек, которым занимается Ubisoft Bucharest. Дебютный трейлер игры вызвал в основном негативную реакцию фанатов франшизы — дебютный трейлер онлайн-шутера получил в 4 раза больше дизлайков, чем лайков на официальном YouTube-канале Ubisoft.

Ubisoft в последний момент отложила закрытое тестирование Ghost Recon Frontline — ранее дебютный трейлер онлайн-шутера получил в 4 раза больше дизлайков, чем лайков на YouTube

Сейчас у трейлера Ghost Recon Frontline 17 тыс. дизлайков при 4,4 тыс. лайков.

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