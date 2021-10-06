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Успех Fortnite и PUBG никак не дает покоя Ubisoft — на презентации к 20-летию серии Tom Clancy’s Ghost Recon французское издательство анонсировало новый проект под названием Ghost Recon Frontline во вселенной Ghost Recon. Это условно-бесплатный battle royale шутер на 100 человек, которым занимается Ubisoft Bucharest.

Ghost Recon Frontline обещает некоторые изменения в стандартной баттл-рояль формуле. Вместо банальных сражений, чтобы стать последним выжившим, Frontline выбрала иной подход, на манер Escape from Tarkov — с объединением в отряды, чтобы собрать разведданные, а затем выбраться с острова. Это будет основной режим «Экспедиция». В будущем Ubisoft обещает добавить больше игровых режимов, включая короткие матчи, и целей.

Frontline также будет выделяться системой классов специалистов и уникальными элементами тактических боев, свойственными играм серии Ghost Recon. В рамках стрима Ubisoft показала анонсирующий трейлер.

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Дополнительные подробности рассказали разработчики Frontline в коротком интервью.

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Frontline будет развиваться по сезонной модели и регулярно пополнятся контентом — новые режимы, персонажи, карты и оружие. Первая карта — остров Дрейкмур, состоящий из множества достопримечательностей и различных биомов, от высоких гор до безжалостных засушливых регионов, и постоянно меняющимися погодными условиями.

Первое тестирование игры начнется на ПК 14 октября 2021 года в нескольких европейских странах (Украина в список не попала). Подать заявку для участия в тестировании можно на сайте игры. Ghost Recon Frontline выйдет на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series X|S. Разработка игры находится на ранней стадии и дата выхода пока не сообщается.

Фанаты Ghost Recon негативно восприняли анонс Ghost Recon Frontline — на момент публикации заметки у дебютного трейлера на YouTube 11 тыс. дизлайков при 2,4 тыс. лайков.

Одновременно к 20-летию серии Ubisoft запустила в своем цифровом магазине Ubisoft Store распродажу игр серии Ghost Recon и раздает бесплатно Tom Clancy’s Ghost Recon, вышедшую в 2001 году, а также дополнение Fallen Ghosts для Ghost Recon Wildlands. Раздача продлится до 11 октября.