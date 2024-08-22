Новости Софт 22.08.2024 в 11:38 comment views icon

Убить iPhone: исследователи безопасности раскрыли код из 4-х символов, который нарушает работу iOS

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Как отмечает TechCrunch со ссылкой на исследователей безопасности, ввод всего четырех символов в поиске Spotlight или библиотеке приложений может вызвать серьезный сбой в работе вашего iPhone.

Речь идет о комбинации «»: (и любой четвертый символ). Исследователи подчеркивают, что это «не проблема с безопасностью» и «никаких доказательств того, что кто-то, кроме владельца iPhone, может вызвать ошибку при вводе символов, нет».

Журналисты 9to5Mac протестировали ввод кода на нескольких iPhone и нескольких версиях iOS. В iOS 17, к примеру, ввод этих символов привел к сбою Springboard — интерфейса главного экрана iPhone — и «мягкой» перезагрузки. В iOS 18 и iOS 18.1 поиск Spotlight ненадолго зависал, в то время как Springboard не мог полностью завершить работу.

Ошибка текстовой строки не впервые влияет на iPhone — одна из самых заметных под названием «Effective Power» в 2015 году привела к сбою приложения «Messages» и перезагрузке iPhone, когда поступало определенное сообщение.

Apple еще не комментировала отчет исследователей, но обычно компания достаточно быстро исправляет подобные сбои через обновления iOS.

Первый взгляд на бронзовый Apple iPhone 16 Pro

Онлайн-інтенсив "Глибинні інтерв'ю: як досягти результату в дослідженнях" від Laba.
Навчіться розуміти клієнтів завдяки збору фідбеку. Використовуйте інсайти у створенні ефективних комунікацій та продуктів, що користуватимуться попитом.
Детальніше

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить