Убить iPhone: исследователи безопасности раскрыли код из 4-х символов, который нарушает работу iOS

Как отмечает TechCrunch со ссылкой на исследователей безопасности, ввод всего четырех символов в поиске Spotlight или библиотеке приложений может вызвать серьезный сбой в работе вашего iPhone.

Речь идет о комбинации «»: (и любой четвертый символ). Исследователи подчеркивают, что это «не проблема с безопасностью» и «никаких доказательств того, что кто-то, кроме владельца iPhone, может вызвать ошибку при вводе символов, нет».

Журналисты 9to5Mac протестировали ввод кода на нескольких iPhone и нескольких версиях iOS. В iOS 17, к примеру, ввод этих символов привел к сбою Springboard — интерфейса главного экрана iPhone — и «мягкой» перезагрузки. В iOS 18 и iOS 18.1 поиск Spotlight ненадолго зависал, в то время как Springboard не мог полностью завершить работу.

Ошибка текстовой строки не впервые влияет на iPhone — одна из самых заметных под названием «Effective Power» в 2015 году привела к сбою приложения «Messages» и перезагрузке iPhone, когда поступало определенное сообщение.

Apple еще не комментировала отчет исследователей, но обычно компания достаточно быстро исправляет подобные сбои через обновления iOS.

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