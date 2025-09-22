Новости Игры 22.09.2025 comment views icon

Ученые объяснили, почему геймеры инвертируют управление в видеоиграх

Маргарита Юзяк

Вчені пояснили, чому геймери інвертують керування в відеоіграх

Ученые объяснили, почему некоторые геймеры инвертируют управление в видеоиграх. Оказывается напрямую влияют когнитивные способности.

Выбор инверсии в играх зависит не от жанра или первого опыта, а от того, как мозг видит пространство и обрабатывает информацию. Исследователи говорят, что это вопрос восприятия, а не привычки. Еще пять лет назад Кит Стюарт опубликовал статья: почему некоторые нажимают вверх, чтобы посмотреть вверх, а некоторые хотят нажать для этого вниз? Хотя это требует изменения настроек, значительное количество людей предпочитает именно такую схему.

Его работа привлекла внимание миллионов читателей. Среди них заинтересовались доктора Дженнифер Корбетт и Яапа Муннеке, которые тогда работали в Лаборатории визуального восприятия и внимания Лондонского университета Брунеля. На удивление, им помог локдаун. Они не могли проводить тесты в лаборатории, но вопрос инверсии контроллера дал возможность проводить эксперименты удаленно. В результате геймеры по всему миру прислали сотни ответов, а исследователи параллельно изучали научную литературу.

«Механики, операторы оборудования, пилоты, конструкторы, хирурги — люди с очень разным опытом обратились к нам», — говорит Корбетт.

Они собрали данные о личном опыте, любимых играх, жанрах, возрасте, консолях и способах прокрутки мышью. Это позволило сформировать первое исследование, пытающееся выяснить, какие факторы влияют на то, почему геймеры инвертируют управление.

Вчені пояснили, чому геймери інвертують керування в відеоіграх
Иллюстративное изображение с Depositphotos

Участники заполняли анкеты и проходили серию из четырех экспериментов через Zoom. Они мысленно вращали фигуры, ориентировались на положение персонажа на экране, определяли наклоны предметов и преодолевали эффект Саймона — когда трудно реагировать, если объект и кнопка с одной стороны. После этого алгоритмы машинного обучения проанализировали все данные и выделили главные факторы. Результаты оказались неожиданными.

«Ни одна из причин, которые люди нам называли [для инвертирования элементов управления], не имела ничего общего с тем, действительно ли они инвертировали», — указывает Корбетт.

Наиболее очевидным оказался показатель того, как быстро игроки могли вращать предметы в воображении и преодолевать эффект Саймона. Чем быстрее они это делали, тем меньше вероятность инверсии. А вот те, кто пользуется инверсией, были немного медленнее, однако точнее в выполнении заданий.

Исследователи привели пример геймера, который много играл в авиасимуляторы в 1980-х. Такой пользователь мог бессознательно научиться с инверсией, тогда как геймер 2000-х годов часто отказывается от такой функции. Однако когнитивные тесты показывают, что все на самом деле зависит от того, как мозг воспринимает объекты в 3D-пространстве. Корбетт советует геймерам попробовать настройки, которые они обычно не используют. Чем-то это напомнит попытки писать другой рукой.

Исследование открывает понимание того, как конкретный человек лучше всего взаимодействует с контроллером, дисплеем или сложными машинами. Результаты станут полезными в работе с авиационным оборудованием или хирургическими устройствами. Ученые разработали систему для оценки оптимальных настроек управления и опубликовали ее в научной статье.

Поэтому вопрос, который начинался как простой для геймеров, превратился в важное когнитивное исследование. Такое простое хобби, которое помогает нам уменьшить стресс, в конце концов объясняет, почему инверсия контроллера происходит не из-за привычек или первых игр, а из-за того, как мозг воспринимает пространство и взаимодействует с ним.

Источник: The Guardian

