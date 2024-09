Удар по технологическим гигантам: суд ЕС обязал Apple уплатить €13 млрд налогов, а Google — €2,4 млрд штрафа

Европейский суд подтвердил правомерность многомиллиардных штрафов для технологических гигантов Apple и Google, укрепляя позиции ЕС в борьбе с монополиями.

Европейский суд справедливости в Люксембурге принял решение не в пользу Apple и Google по делам о налоговых льготах и злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Суд поддержал предыдущие решения Еврокомиссии, согласно которым Apple должна уплатить Ирландии €13 миллиардов налогов, а Google — штраф в размере €2,4 миллиарда за нарушение антимонопольного законодательства.

Эти решения стали значительной победой для еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. Она сделала Apple и Google главными целями своей кампании за налоговую справедливость и честную конкуренцию с 2014 года. Вестагер настаивала, что выборочные налоговые льготы для крупных компаний являются незаконной государственной помощью, запрещенной в ЕС.

Today is a huge win for European citizens and tax justice.

👉In its final judgment, @EUCourtPress confirms @EU_Commission 2016 decision: Ireland granted illegal aid to @Apple.

Ireland now has to release up to 13 billion euros of unpaid taxes.

— Margrethe Vestager (@vestager) September 10, 2024