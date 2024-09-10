Новости IT-бизнес 10.09.2024 в 14:11 comment views icon

Удар по технологическим гигантам: суд ЕС обязал Apple уплатить €13 млрд налогов, а Google — €2,4 млрд штрафа

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Ігор Панченко

Автор новостей

Удар по технологическим гигантам: суд ЕС обязал Apple уплатить €13 млрд налогов, а Google — €2,4 млрд штрафа

Европейский суд подтвердил правомерность многомиллиардных штрафов для технологических гигантов Apple и Google, укрепляя позиции ЕС в борьбе с монополиями.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Европейский суд справедливости в Люксембурге принял решение не в пользу Apple и Google по делам о налоговых льготах и злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Суд поддержал предыдущие решения Еврокомиссии, согласно которым Apple должна уплатить Ирландии €13 миллиардов налогов, а Google — штраф в размере €2,4 миллиарда за нарушение антимонопольного законодательства.

Эти решения стали значительной победой для еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. Она сделала Apple и Google главными целями своей кампании за налоговую справедливость и честную конкуренцию с 2014 года. Вестагер настаивала, что выборочные налоговые льготы для крупных компаний являются незаконной государственной помощью, запрещенной в ЕС.

Представители Apple выразили разочарование решением суда, напомнив, что ранее суд низшей инстанции отменил это решение. Сегодня акции компании упали на 1,3% во время предварительных торгов в Нью-Йорке. Google также выразил недовольство решением суда, отметив, что их предложение 2017 года по решению проблем ЕС помогло увеличить количество кликов для других торговых сервисов.

Онлайн- курс Java developer від Mate academy.
Закінчуйте курс Java developer та отримуйте першу роботу в IT! Навчатись зручно - курс онлайн та з гручким графіком. Допоможемо з працевлаштуванням!
Отримати знижку на курс

Дело против Apple началось в 2016 году, когда ЕС приказал Ирландии взыскать €13 миллиардов неуплаченных налогов. Генеральный директор Apple Тим Кук тогда назвал это решение «полным политическим хламом». Дело против Google началось в 2017 году со штрафа за злоупотребление доминирующим положением в поисковой системе для продвижения собственных товаров.

Эти решения суда могут иметь далеко идущие последствия для регулирования технологической отрасли. Они поддерживают новый закон ЕС о цифровых рынках, который вступил в силу в прошлом году. Этот закон устанавливает правила для крупных технологических компаний, в частности запрещает им отдавать предпочтение собственным услугам над услугами конкурентов.

Nvidia потеряла $280 млрд за день — рекордное падение в истории фондового рынка США

Источник: Bloomberg

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить