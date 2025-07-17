Новости Устройства 17.07.2025 comment views icon

Ugreen выпустила первый беспроводной павербанк Qi 2.2 на 50 Вт — но пока нечего заряжать

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Олексій Єрін

Автор новостей

Ugreen выпустила первый беспроводной павербанк Qi 2.2 на 50 Вт — но пока нечего заряжать

Ugreen MagFlow — магнитный павербанк с поддержкой беспроводной зарядки Qi 2.2. На рынке он должен появиться уже осенью.

Устройство первым прошло сертификацию Qi 2.2 от Wireless Power Consortium (WPC), что подтверждается документально. Qi 2.2 — это стандарт беспроводной передачи энергии, который был представлен пару лет назад. Первая его версия могла заряжать гаджеты мощностью 5 Вт, вторая 15 Вт, а актуальная (2,2) повысила зарядку до 25 Вт. Это пока максимум, но уже известно, что со временем он возрастет до 50 Вт.

Ugreen випустила перший бездротовий павербанк Qi 2.2 на 50 Вт - але поки нема чого заряджати
Изображение павербанка / Ugreen

Достигается такая мощность не только большей эффективностью передачи энергии, но и мощными магнитами, которые помогают точно позиционировать заряжаемые устройства. Бонусом в этом случае также является меньший нагрев компонентов. Известно, что павербанки Qi 2.2 будут обратно совместимыми, но преимущества нового стандарта предыдущим устройствам будут недоступны.

Сам павербанк Ugreen MagFlow имеет емкость 10000 мАч. Выглядит современно, на торце имеет небольшой дисплей с уровнем заряда и дополнительный USB Type-C для тех случаев, когда зарядку нужно осуществить через кабель.

Ugreen випустила перший бездротовий павербанк Qi 2.2 на 50 Вт - але поки нема чого заряджати
Фото павербанка / Ugreen

Однако главной проблемой для зарядного устройства, пока что является техническая новизна стандарта. Устройств с Qi 2.2 на рынке в настоящее время вообще нет, поэтому и воспользоваться быстрой беспроводной зарядкой не с чем. Возможно, новая линейка Apple iPhone 17 исправит этот недостаток.

То же касается и Android-смартфонов. Полную поддержку Qi 2.0 может предложить только один смартфон — HMD Skyline и еще парочка Samsung Galaxy S25 и OnePlus 13 упоминаются как совместимые. Кроме этого ходят слухи, что Google Pixel 10 должен получить поддержку Qi 2.0 и Samsung рассматривает возможность адаптировать его к своим новым гаджетам. О цене новинки пока информации нет.

Источник: Androidpolice

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