Україна увійшла в топ-10 країн з найбільшим заробітком на біткоїні у 2020 році — інвестори «наварили» близько 400 мільйонів доларів





Дослідження аналітичної фірми Chainalysis показало, що українські інвестори заробили близько 400 мільйонів доларів на операціях з криптовалютою Bitcoin минулого року, що відповідає десятій сходинці у складеному нею рейтингу 25 країн світу з найбільшими прибутками, отриманих завдяки операціям з біткоїном.

Перше місце рейтингу посідають США з результатом 4,1 мільярда доларів та більш ніж триразовим відривом від найближчого суперника. Цим суперником є Китай, який посідає друге місце з результатом 1,1 мільярда доларів. У першу трійку лідерів входить Японія з 900 мільйонами доларів сумарного прибутку. Слідом йдуть Велика Британія ($800 млн), Росія ($600 млн), Німеччина ($600 млн), Франція ($600 млн), Іспанія ($500 млн), Південна Корея ($400 млн) та Україна ($400 млн), яка, як вже було згадано, замикає першу десятку.

В Chainalysis звертають увагу на те, що найбільший сплеск активності та прибутковості припав на кінець 2020 року, коли спостерігався різкий ріст курсу криптовалюти Bitcoin. Саме тоді американські інвестори сильно відірвались від решти, а більшість операцій вони провели на біржі Coinbase.

Наведена вище діаграма показує, що довгострокові інвестори по всьому світу продавали криптовалюту новим інвесторам у міру зростання курсу, тим самим збільшуючи свою вигоду. Водночас інвестори США продавали активніше за вищими цінами, тоді як інвестори з інших країн не так поспішали збувати свої криптоактиви.

Зараз до другого читання в Раді готується законопроєкт №3637 «Про віртуальні активи», має легалізувати криптовалюти в Україні та остаточно врегулювати операції з ними. Ще наприкінці квітня профільний комітет рекомендував ухвалити цей законопроєкт у другому читанні та в цілому. Також тут доречно буде згадати про 46 351 монет Bitcoin, які задекларували у 2020 році українські держслужбовці.