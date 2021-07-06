Україна та Китай підписали стратегічну угоду про співпрацю в галузі будівництва інфраструктури (пріоритети — залізниці, аеропорти, порти тощо)





Міністерство інфраструктури повідомило, що 30 червня 2021 року міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр комерції Китайської Народної Республіки Ван Веньтао підписали міжурядову угоду. Вона передбачає розширення співробітництва, сприяння співпраці між Україною і Китаєм з метою реалізації спільних проєктів в галузі будівництва інфраструктури.

Серед пріоритетів співпраці — залізничний транзит, аеропорти, порти, комунікації та муніципальне інженерне будівництво.

Згідно з угодою Україна та Китай заохочують компанії та фінансові установи обох країн до активної співпраці в галузі будівництва інфраструктурних об’єктів та сприяють встановленню більш тісних економічних зв’язків між двома країнами та надаватимуть необхідну допомогу і супровід в реалізації спільних проєктів.

«Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Китайської Народної Республіки щодо поглиблення співробітництва в галузі будівництва інфраструктури» передбачає залучення коштів на пільгових умовах від Уряду Китайської Народної Республіки, необхідних для реалізації інфраструктурних проєктів. У результаті спільних консультацій сторони затвердять потенційні проєкти співпраці, що підтримуватимуться коштами КНР.

«Україна та КНР є стратегічними партнерами. Підписання угоди про поглиблення співпраці в галузі будівництва інфраструктури є ще одним кроком урядів України та Китаю щодо поглиблення торговельно-економічного співробітництва, що відповідає спільним інтересам двох сторін» — зазначили в Мінінфраструктури.

Джерело: Міністерство інфраструктури України