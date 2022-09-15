Украина в топ-3 мировых лидеров по использованию криптоактивов — исследование Chainalysis

Украина заняла 3-ю строчку из 146-ти в рейтинге глобального индекса использования криптоактивов в 2022 году, сообщает Минцифра со ссылкой на исследование аналитической фирмы Chainalysis.

В этом году Chainalysis существенно обновили методологию рейтинга Global Crypto Adoption Index. Ранее он рассчитывался на основе трех ключевых показателей: объем рынка криптовалюты на душу населения по паритету покупательной способности (ПКС), объем операции с криптовалютами на душу населения по ПКС, и объем P2P — переводов на душу населения и количество интернет-пользователей по ПКС. В этом году добавили еще два показателя на основе объема транзакций DeFi, а также обновили два других соответствующих показателя — они включают только транзакции, связанные с централизованными услугами. Иначе говоря, аналитики отделили децентрализованные финансы, учитывая их влияние на всю экосистему Биржи, через которые проходят транзакции, делятся на централизованные (действуют под наблюдением регуляторов и работают как с фиатными валютами, так и с криптовалютами) и децентрализованные (имеют дело только с криптовалютами и не регулируются государствами). Всего в исследовании Chainalysis приняли участие 146 стран, которые оценивались по вышеупомянутым субиндесам. Авторы исследования вычисляли среднее геометрическое каждой страны, а затем стандартизировали окончательное число по шкале от 0 до 1. Чем ближе окончательный результат страны к 1, тем выше ее ранг.

Лидером рейтинга криптостран Global Crypto Adoption Index остается Вьетнам. На второй строчке — Филиппины, а замыкает первую тройку Украина. Индия, которая в прошлом году занимала второе место, опустилась на четвертое место. Также в первую пятерку входят США.

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В марте Президент Зеленский подписал ЗУ «О виртуальных активах», которое дает «зеленый свет» на запуск в Украине легального рынка виртуальных активов и вывод операции с криптовалютами из тени. Минцифра вместе с Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку продолжает работу над законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым будут урегулированы вопросы налогообложения операций с виртуальными активами. Его принятие является обязательным условием полноценного запуска рынка виртуальных активов. Сначала его планировали принять до конца 2022 года, но из-за войны процесс, вероятно, затянется.