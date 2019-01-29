Украинская IT-отрасль в цифрах и фактах. Масштабное исследование UNIT.City и WNISEF

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29 января в инновационном парке UNIT.City состоялась презентация TECH ECOSYSTEM GUIDE TO UKRAINE 2019 – первого всеобъемлющего путеводителя украинской IT-индустрии, дающего наглядное представление о том, ка все устроено и в каком состоянии находится. Авторы называют это первым детальным обзором всех главных элементов украинской технологической экосистемы. Да, путеводитель доступен на украинском и английском языках.

Авторы инициативы рассчитывают, что их работа поможет государству и бизнесу лучше представлять страну на международной арене, привлекать инвестиции и находить новых партнеров.

В целом документ (желающие могут ознакомиться и загрузить его по ссылке на источник внизу заметки) содержит более ста страниц и восемь больших разделов. А именно: топ-компании (продуктовые и сервисные), перспективные стартапы, активные фонды и крупные инвестиционные сделки, акселераторы, R&D-центры, городские кластеры и коворкинги, образовательные программы, государственные инициативы, сообщества и события и т.п.

На первых страницах авторы приводят основные показатели украинской IT-индустрии за 2017-18 гг. Так, по данным исследовательской компании App Annie, у каждой пятой глобальной компании, работающей в сфере разработки ПО для мобильных платформ есть офис в Украине. По данным исследования The State of European Tech 2018, в Украине насчитывается почти 185 тысяч разработчиков. По данный сайта AIN.UA, в прошлом году украинским стартапам удалось суммарно привлечь более $290 млн инвестиций.

По словам организаторов проекта, такие обзоры имеет каждое крупное IT-государство или город. Среди лучших примеров – Нидерланды, Израиль, Барселона и Берлин. Судя по всему, именно по их примеру и было проведено данное исследование.

Как отметил СЕО и управляющий партнер UNIT.City Макса Яковера, за последние 5 лет динамика роста украинской IT-индустрии исчисляется двузначными цифрами, а украинскими IT-сервисами пользуется каждая пятая компания из списка Fortune 500. Этот путеводитель должен раскрыть международным партнерам глаза насколько перспективной в плане инвестирования является IT-отрасль Украины.

Инициаторами создания гайда выступили инновационный парк UNIT.City и фонд WNISEF. Поддержку проекту оказали такие компании, как Depositphotos, Sigma Software, SoftServe и O2IT.

Напомним, буквально на прошлой неделе в UNIT.City открыли новый (третий) современный бизнес-кампус на шесть этажей, увеличив общую площадь бизнес-части парка вдвое, до 30 000 м².

Источник: TECH ECOSYSTEM GUIDE TO UKRAINE 2019