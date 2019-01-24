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В киевском техно-парке UNIT.City открыли новый (третий) современный бизнес-кампус на шесть этажей со стеклянным фасадом. Общая площадь бизнес-части парка увеличилась вдвое, до 30 000 м²
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В киевском техно-парке UNIT.City открыли новый (третий) современный бизнес-кампус на шесть этажей со стеклянным фасадом. Общая площадь бизнес-части парка увеличилась вдвое, до 30 000 м²

В киевском техно-парке UNIT.City открыли новый (третий) современный бизнес-кампус на шесть этажей со стеклянным фасадом. Общая площадь бизнес-части парка увеличилась вдвое, до 30 000 м²

Киевский техно-парк UNIT.City, ранее неоднократно появляющийся в нашей новостной ленте (не так давно компания Snap открыла там свой офис), продолжает активно развиваться и разрастаться. Вот только вчера в UNIT.City официально открыли новый (третий по счету) бизнес-кампус B12 на шесть этажей со стеклянным фасадом и подземным паркингом на 60 мест.

С введением в эксплуатацию B12 (на фото выше и ниже), строительство которого обошлось в 365 млн грн, общая площадь бизнес-части парка увеличилась вдвое и сейчас составляет почти 30 000 м².

B12 — это уже шестой крупный объект будущего городка инноваций. Кампус был построен с нуля, причем достаточно быстро — всего за год, а само здание соответствует стандарту «зеленого строительства» американской системы LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Его инженерная инфраструктура направлена на сохранение энергии, водных ресурсов, уменьшение выбросов CO2 и улучшение качества внутреннего воздуха.

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Содевелоперами и соинвесторами нового кампуса UNIT.City стали UDP и KAN Development.

В новом здании смогут работать более 1000 человек и принимать ежемесячно около 10 тысяч гостей.

Пока что полного списка компаний-резидентов нового кампуса нет, но известно, что два этажа займет «Академия ДТЭК», еще половину этажа отдали подразделению по цифровой трансформации компании «Метинвест». Имена других резидентов должны раскрыть до конца февраля.

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К слову, на первом этаже B12 оборудовали новый мультифункциональный зал UNIT.Verse на 400 человек для проведения крупных событий.

Объем инвестированных в UNIT.City средств уже превысил $50 млн, а к концу 2019 года общая сумма инвестиций в проект должна достичь $100 млн. Как сообщил основатель инвестиционной группы UFuture (главный инвестор UNIT.City) Василий Хмельницкий, сейчас целью является сделать в 2020 году UNIT.City одним из крупнейших инновационных парков в Европе.

Также на состоявшемся вчера пресс-брифинге рассказали о ближайших планах UNIT.City на 2019 год и презентовали будущую центральную площадь городка (рендеры ниже). Все работы планируют закончить этим летом после чего инновационный парк откроют для всех жителей Киева и гостей столицы. Предполагается, что посещаемость парка возрастет до 200 000 человек в год.

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Event Plaza (так будет называться площадь) займет территорию в 5000 м² и станет новым географическим и событийным центром инновационного парка. Она призвана соединить жилую и деловую части парка и в дальнейшем служить площадкой для проведения наиболее значимых мероприятий UNIT.City.

«В 2018 году мы открыли второй кампус с коворкингом, расширились с 35 до 90 компаний-резидентов, в том числе, глобальные лидеры индустрии, такие как Snapchat и Syngenta. Мы сделали 20 крупных проектов, приняли и провели свыше 420 мероприятий. Нас посетило более 35 тысяч гостей. Количество студентов UNIT Factory возросло с 500 до 900. Все эти цифры, а также количество заявок на резидентство, подтверждают, что наша изначальная стратегия была верна. В 2019 году, с вводом в эксплуатацию третьего кампуса, для нас начинается новый этап – масштабирование». Макс Яковер, CEO и управляющий партнер UNIT.City.

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