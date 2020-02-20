Украинская студия Best Way и издатель 1C Entertainment объявляют о возрождении серии игр «В тылу врага» / Men of War





1C Entertainment и студия Best Way объявили дату начала закрытого бета-тестирования игры Men of War II: Arena, новой части знаменитой тактической стратегии реального времени от украинских разработчиков. Игровые сервера откроются 31 марта 2020 года.

Men of War II: Arena – это бесплатная сессионная командная тактическая стратегия (авторы используют акроним RTT-action – real-time tactical action /«тактический экшен в реальном времени»), использующая основные геймплейные фишки серии тактических стратегий «В тылу врага» / Men of War.

В боях в Men of War II: Arena принимают участие две команды по пять человек, под управлением которых суммарно будет более 100 юнитов и единиц техники. Как и в остальных играх серии «В тылу врага» в любой момент игрок сможет перехватить прямое управление каждым юнитом и вместо стратегии начать играть в action, управляя танком или солдатом с помощью клавиш WASD и стреляя мышкой. Игрокам будут доступны сотни различных юнитов Второй мировой войны, созданных по реальным ТТХ. Кроме мультиплеерных баталий авторы обещают сражения с AI и даже полноценную историческую кампанию.

Новая ключевая механика игры – Линия фронта, демонстрирующая перевес той или иной стороны. Для получения преимущества игрокам будет доступен весь спектр тактических приемов – разведка и диверсии; захват, ремонт и угон чужой техники; строительство защитных сооружений, рытье окопов и траншей; установка ежей и мин; спасение раненых, уничтожение орудийных расчетов и многое другое. Не забываем и о характерной для серии тотальной разрушаемости, которая будет существенно менять поле боя и тактическую ситуацию.

Интересно выглядит и система повреждения юнитов. Любая единица техники в игре состоит из набора компонентов, которые могут быть сломаны или разрушены. При расчете урона учитываются тип боеприпаса, характеристики орудия, дистанция стрельбы, угол наклона брони и толщина броневой плиты. Дополнительно рассчитываются вероятности детонации боекомплекта, возгорания двигателя, повреждения колеса или гусеницы.

Монетизация Men of War II: Arena на текущий момент выглядит как вариация на тему World of Tanks, весь вопрос в том, насколько жесткой она будет и насколько комфортно будет тем, кто захочет играть бесплатно.

Записаться для участия в закрытом бета-тестировании Men of War II: Arena можно на сайте игры. Те, кто приобретет наборы раннего доступа, Preemptive strike стоимостью около 385 грн. или First echelon за 770 грн., получат автоматический доступ к ЗБТ. Те, кто выберут бесплатный вариант участия Combat scouting – примут участие в отборе участников.

Релиз Men of War II: Arena запланирован на 2020 г. Целевая платформа – ПК.