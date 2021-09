Команда українських інженерів з компанії Airlogix розробила новий дрон Hammerhead, який покриває перевезення на середні відстані (до 100 км). Завдяки формату eVTOL (electric vertical takeoff and landing) цей безпілотник має майже унікальні технологічні характеристики, які створюють нову нішу на ринку дронів.

За словами розробників цей дрон поєднує потужність і швидкість літака, високу мобільність гелікоптера з компактністю та керованістю безпілотника.

Дрон може забезпечити значну гнучкість логістики, бо машина має вертикальний зліт і посадку, що дозволяє використовувати його в дуже різноманітних умовах.

Для посадки він не потребує нічого більше за рівний майданчик розміром 5 на 5 м.

Електричний двигун дозволяє мінімізувати екологічний слід машини, але при цьому він достатньо потужний, щоб підтримувати всі згадані показники з нульовими викидами.

@ExpoUAV is not only about business but also about making new friends and having fun!

Our drone HAMMERHEAD has become friends with @bostondynamics robot SPOT. This #robot fits perfectly in the luggage compartment of our beautiful #drone, don’t you think?#airlogix #airlogix_uav pic.twitter.com/DA1LK6stQ5

— AirlogixUAV (@AirlogixUAV) September 10, 2021