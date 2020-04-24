Украинский фонд стартапов объявил победителей третьего и четвертого Pitch Day. Среди лидеров разработчики устройства DewPocket, которое превращает воду в санитайзер

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Украинский фонд стартапов (Ukrainian Startup Fund) провел третий и четвертый питчи в формате дистанционных видеоконференций, на которых рассмотрел идеи 11 стартапов. По итогу обсуждения жюри приняло решение профинансировать десять из них, включая DewPocket с актуальной разработкой портативного устройства, преобразующего обычную воду в санитайзер.

Стартапы на этапе pre-seed, которые получат грант на $25.000 долларов каждый:

Dooozen.io — онлайн-сервис, призванный освободить от рутинной работы и повысить производительность всех, кто активно работает с сетью LinkedIn. Cittart — инновационный маркетплейс в формате мобильного приложения. В Cittart любой художник или художник сможет легко разместить свой арт-объект для продажи, а покупатель сможет просто оформить заказ. Sprybuild — 3D-принтеры, полимеры и программное обеспечение для промышленных потребителей, которые в комплексе позволяют дешево и быстро изготавливать серийные изделия. Skyworker — продукт, который ускоряет найм IT-специалистов с помощью построения собственного технологического онлайн-комьюнити. Сервис автоматизирует построение отношений компании с релевантными кандидатами. Caretech Human — инновационное IoT-решение для непрерывного автоматического мониторинга здоровья и выявления болезней на ранних стадиях в домашних умоваx. DewPocket — первое портативное устройство, преобразующее обычную воду в эффективный против 99.9% микробов санитайзер.

Стартапы на этапе seed, которые получат грант на $50.000 каждый:

FINMAP — онлайн-сервис для финансового учета в малом и микро-бизнесе. Самый простой способ понять, где прибыль, на что бизнес тратит много и спрогнозировать оборот средств, чтобы не попасть в кассовый разрыв. Norm — подъемный стол из акрилового камня со встроенным питанием и технологиями машинного обучения для более эффективной и здоровой работы. FlashBeats — мобильное приложение для создания световых шоу на домашних вечеринках, музыкальных и спортивных событий с помощью синхронизации вспышек смартфонов участников. ООО СМАРТ-МАК — разработка, производство и реализация продуктов и сервисов для мониторинга потребления любых ресурсов.

Основными критериями оценки проектов являются команда, рынок, технология, продукт, стратегия.

Напомним, что Украинский Фонд Стартапов (УФС) — это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров Украины. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь украинским предпринимателям в создании успешных глобальных компаний. Подать заявку на участие в конкурсе на грантовую поддержку можно на сайте УФС.

Источник: УФС