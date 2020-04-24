Украинский фонд стартапов объявил победителей третьего и четвертого Pitch Day. Среди лидеров разработчики устройства DewPocket, которое превращает воду в санитайзер
Украинский фонд стартапов (Ukrainian Startup Fund) провел третий и четвертый питчи в формате дистанционных видеоконференций, на которых рассмотрел идеи 11 стартапов. По итогу обсуждения жюри приняло решение профинансировать десять из них, включая DewPocket с актуальной разработкой портативного устройства, преобразующего обычную воду в санитайзер.
Стартапы на этапе pre-seed, которые получат грант на $25.000 долларов каждый:
- Dooozen.io — онлайн-сервис, призванный освободить от рутинной работы и повысить производительность всех, кто активно работает с сетью LinkedIn.
- Cittart — инновационный маркетплейс в формате мобильного приложения. В Cittart любой художник или художник сможет легко разместить свой арт-объект для продажи, а покупатель сможет просто оформить заказ.
- Sprybuild — 3D-принтеры, полимеры и программное обеспечение для промышленных потребителей, которые в комплексе позволяют дешево и быстро изготавливать серийные изделия.
- Skyworker — продукт, который ускоряет найм IT-специалистов с помощью построения собственного технологического онлайн-комьюнити. Сервис автоматизирует построение отношений компании с релевантными кандидатами.
- Caretech Human — инновационное IoT-решение для непрерывного автоматического мониторинга здоровья и выявления болезней на ранних стадиях в домашних умоваx.
- DewPocket — первое портативное устройство, преобразующее обычную воду в эффективный против 99.9% микробов санитайзер.
Стартапы на этапе seed, которые получат грант на $50.000 каждый:
- FINMAP — онлайн-сервис для финансового учета в малом и микро-бизнесе. Самый простой способ понять, где прибыль, на что бизнес тратит много и спрогнозировать оборот средств, чтобы не попасть в кассовый разрыв.
- Norm — подъемный стол из акрилового камня со встроенным питанием и технологиями машинного обучения для более эффективной и здоровой работы.
- FlashBeats — мобильное приложение для создания световых шоу на домашних вечеринках, музыкальных и спортивных событий с помощью синхронизации вспышек смартфонов участников.
- ООО СМАРТ-МАК — разработка, производство и реализация продуктов и сервисов для мониторинга потребления любых ресурсов.
Основными критериями оценки проектов являются команда, рынок, технология, продукт, стратегия.
Напомним, что Украинский Фонд Стартапов (УФС) — это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров Украины. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь украинским предпринимателям в создании успешных глобальных компаний. Подать заявку на участие в конкурсе на грантовую поддержку можно на сайте УФС.
Источник: УФС