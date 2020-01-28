«Украинский фонд стартапов» выбрал первых претендентов на гранты: AeroDrone (беспилотники), GeoDesign.info (оценка локаций), BIOC (нанополимеризация) и др.





На выходных на территории инновационного парка Unit.City состоялся первый Pitch Day, который провел «Украинский фонд стартапов» (УФС). Свои проекты представили первые 12 стартапов, отобранные из 130 заявок, при этом жюри уже определило первых победителей, претендующих на гранты в размере до $75 тыс.

Председатель Наблюдательного совета Фонда Леся Севрук объявила, что уже зарегистрировано более 1000 заявителей, из которых пока успели рассмотреть только 130 заявок. На рассмотрении Фонда находится еще более 400 заявок, так что для более быстрой их оценки количество экспертов увеличили с 48 до 98.

Фонд постоянно принимает и оценивает заявки от украинских стартапов, при этом обработка заявок — полностью электронный процесс, который практически полностью исключает субъективное влияние человека. Она также отметила, что именно рынок формирует запрос на стартапы, и УФС будет финансировать те проекты, которые с высокой вероятностью смогут стать коммерчески успешными.

По результатам оценок Конкурсной комиссии был сформирован следующий рейтинговый список стартапов:

AeroDrone — мультифункциональные беспилотные самолеты с большой полезной нагрузкой и длительным полетом для выполнения различных отраслевых задач. GeoDesign.info — умная оценка локаций для успешного развития бизнеса. BIOC — технология нанополимеризации, которая позволяет на молекулярном уровне связать крахмал и получить биокомпаунд (или биопластик) с высокими физикомеханическими свойствами. FieldBI — комплексная интегрированная информационно-аналитическая система поддержки решений по управлению землями сельскохозяйственного назначения. Правомен — быстрая юридическая помощь и персональный юрист в смартфоне. Framiore — украинский устойчивый (sustainable) бренд женской одежды с собственным швейным производством и R&D центром по исследованию, разработке и инновациям текстильных изделий и технологий. MOSST Reader — современный способ приема платежей от клиентов банковскими картами в offline. WellSpeak — мобильное приложение, которое позволяет практиковать навыки разговорного английского для тех, кто живет не в англоязычной среде. Pytag — личный, оптимальный поиск товаров и предложений в аграрном рынке, который объединяет и комбинирует в себе сразу три целевых аудитории: покупателей, продавцов и сервисы. Инновационные POS-технологии — инновационная линейка специализированных POS-принтеров и облачного фронт-офиса на Android в соответствии с требованиями новой технологии, которая позволит предприятиям торговли оптимизировать средства и расширить функционал. BioBin — мобильное приложение, которое превращает негативное влияние на окружающую среду в положительный и учит экономить. FlameBlocks — инновационное решение для полноценного бухгалтерского, финансового и управленческого учета для малого и среднего бизнеса.

На заседании Наблюдательного совета Фонда, которое состоится 31 января 2020 года, будет принято решение, сколько стартапов согласно рейтингового списка получат грантовое финансирование. Победители могут совокупно получить $75 тыс. — $25 тыс. на pre-seed этапе и $50 тыс. на seed этапе.

Напомним, что Украинский Фонд Стартапов (УФС) — это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров Украины. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь талантливым украинским предпринимателям в создании успешных глобальных компаний. Фонд предоставляет финансирование в форме грантов, а не за счет участия в капитале. Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе, в рамках которой компании оцениваются и выбираются советом независимых инвестиционных экспертов.

Источник: УФС