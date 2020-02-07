Украинский сервис доставки еды Raketa покрыл все пять городов-миллионников, а до конца 2020 года обещает запуститься в большинстве областных центров

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Украинский сервис доставки еды Raketa запустился в Одессе, покрыв все города-миллионники в стране. Таким образом на сегодняшний день заказать бесплатную доставку можно в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и Одессе. При этом представители сервиса обещают до конца 2020 года открыться в большинстве областных центров Украины.

На старте заказать доставку в Одессе можно из почти 50 заведений, расположенных в центральной части города. В течение месяца услуги Raketa будут предоставляться в тестовом режиме. За это время список ресторанов и покрытие планируется существенно расширить.

В городе уже работают порядка 100 курьеров (пеше/вело/мото/авто). Заявленное время доставки — до 60 минут, стоимость услуги для клиента — 0 грн.

«Raketa намерена кардинально изменить рынок доставки еды. Мы не ограничиваем минимальную сумму заказа, а доставка будет бесплатной для клиента. Не важно, заказываете ли вы десяток пицц для большой компании, или хот-дог для быстрого перекуса, мы привезем заказ быстро и без платы за доставку. И это не демпинг, а желание сделать сервис доступным для всех», — рассказал Владимир Самборский, операционный директор Raketa.

Чтобы воспользоваться доставкой Raketa достаточно иметь Android или iOS устройство и установить одноименное приложение. При его запуске клиенту отображается меню ресторанов-партнеров, расположенных в радиусе 3 км, заказ из которых может быть доставлен менее чем за час.

Источник: Raketa