Осенью в Киеве запустится еще один сервис доставки еды — Raketa от Pokupon, который уже работает в Днепре

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Похоже, осень в Киеве будет жаркой в плане запуска новых служб доставки еды. Две недели назад о своих планах выйти на рынок столицы Украины объявила армянская компания Menu Group, купившая сервис Eda.ua, а теперь стало известно об аналогичных планах сервиса Raketa («Ракета») от компании Pokupon, который уже работает в Днепре.

О планах выхода на рынок Киева и других крупных городов рассказал маркетинг-директор Pokupon&SuperDeal Дмитрий Демченко в интервью ресурсу Retailers.

Сервис доставки еды «Ракета» от компании Pokupon начал работать в тестовом режиме в городе Днепр с июня 2018 года, то есть еще до запуска Glovo и Uber Eats. В качестве источника для вдохновения в компании выбрали сервисы Deliveroo и Meituan.

C начала запуска «Ракеты» приложение скачали 80 000 раз, в день количество заказов доходит до 300. У компании есть своя курьерская служба в Днепре, в которой работает около 50 курьеров. Спустя год работы “Ракета” показала оборот в 1 млн грн в месяц.

Модели Pokupon и «Ракеты» интегрируются друг в друга, то есть через сайт Pokupon можно заказать доставку еды в «Ракете». Данный факт в компании считают конкурентным преимуществом, так как у сервиса Pokupon 2 млн пользователей и их просто «нужно направить в это русло».

Для этого Pokupon планирует развивать брендовые кампании после запуска в основных городах Украины. Реализовать план компания планирует до конца года при этом экспансия в другие города начнется с Киева, где “Ракета” может запуститься уже осенью.

Источник: Retailers