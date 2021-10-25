Украинский сервис Rocket запускает подписку Rocket Plus, которая предлагает бесплатную доставку заказов за 199 грн/мес

Ровно год назад сервис Glovo запустил подписку Glovo Prime на бесплатную доставку из ресторанов и магазинов за 199 грн/мес, теперь же аналогичное предложение решил запустить сервис-конкурент Rocket. В украинском сервисе решили использовать ту же ценовую стратегию, поэтому месяц бесплатной доставки обойдется клиентам в те же 199 грн.

В данный момент услуга Rocket Plus находится на этапе тестирования и предложение поучаствовать в программе получили еще не все пользователи сервиса. При оформлении подписки пользователь получает бесплатную доставку при заказе от 150 грн и выше, при этом ограничений на число доставок в течение месяца нет.

Отметим, что спрос на доставку еды существенно повышается в период карантинных ограничений, так как ресторны ограничивают количество посадочных мест (а в отдельных случаях полностью переходят на работа «на вынос»), а пользователи предпочитают ограничить круг общения.

Напомним, что в августе текущего года украинский сервис Rocket запустил круглосуточную доставку заказов в Киеве и Одессе.

Источник: AIN.UA