Сервис Glovo запустил подписку Glovo Prime на бесплатную доставку из ресторанов и магазинов за 199 грн/мес

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Сервис быстрой курьерской доставки Glovo запустил ежемесячную подписку Glovo Prime, которая позволяет пользователям бесплатно получать заказы из ресторанов и магазинов при условии месячной оплаты в размере 199 грн/мес. Подключить подписку можно в соответствующем разделе меню приложения Glovo. После отмены подписки, ее условия остаются активными до конца оплаченного периода.

Действие Glovo Prime распространяется на все разделы в приложении, кроме «Экспресс-доставка» и «Что угодно». С услугой подписки опция бесплатной доставки доступна из заведений со специальной пометкой Glovo Prime. Бесплатная доставка действует на заказы от 150 грн из ресторанов, кафе и магазинов (разделы «Еда», «Кофе и десерты», «Подарки», «Здоровье и красота») и от 180 грн в заказах из супермаркетов.

Ежемесячная подписка Prime была запущена еще в 2018 году. По словам пресс-службы Glovo, Украина стала 12-ой из 22 стран присутствия сервиса в мире, где запустили Glovo Prime. На данный момент подписка доступна в Испании, Италии, Грузии, Румынии и еще 7 странах. В среднем 10% потребителей на этих рынках являются постоянными подписчиками Glovo Prime.

«В Украине сервисы подписки сейчас только приобретают популярность, но Glovo Prime уже имеет очевидные преимущества для украинских пользователей приложения Glovo. Например, средняя стоимость доставки из ресторанов в Киеве — 40 грн, в разделе «Супермаркеты» и «Здоровье и красота» — 60 грн. С Glovo Prime пользователь получает явную экономию, если делает более 4-х заказов в месяц из разных разделов. Основная целевая аудитория Glovo Prime — пользователи сервиса Glovo, которые совершают более 15 заказов в месяц, которых в Украине уже есть значительное количество. В будущем мы планируем расширять наполнение услуги Glovo Prime, в частности, добавлять выгодные акционные предложения от партнеров сервиса», — прокомментировали запуск Glovo Prime в компании.

Напомним, что весной сервис Glovo запустил первую «облачную кухню» Cook Room в Киеве, куда имеют доступ только повара, персонал и курьеры

Источник: Retailers.ua