Украинский CS:GO-киберспортсмен Александр «s1mple» Костылев стал официальным амбассадором AMD

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Компания AMD сообщила, что Александр Костылев, профессиональный киберспортсмен в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, широко известный под ником «s1mple», стал официальным амбассадором AMD.

Александр «s1mple» Костылев – молодой, но очень сильный стрелок с неимоверным потенциалом. Он стал лучшим в мире игроком 2018 года по версии портала HLTV.org. Начав карьеру киберспортсмена в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive всего несколько лет назад, за довольно короткий период он стал настоящей суперзвездой мировой профессиональной сцены.

В настоящее время Александр играет в киберспортивной команде Natus Vincere на позиции основного AWP (снайпер). С его помощью команда одержала победу в состоявшихся недавно турнирах, таких как CS:GO Asia Championships 2018, ESL One: Cologne 2018 и многих других.

«Рад сообщить, что с сегодняшнего дня я официально представляю компанию AMD и её продукты, которыми я сам пользуюсь, – сказал Александр «s1mple» Костылев. – Для меня это первое партнерство такого масштаба. Подобные чувства и ответственность я ощущаю, когда за моей игрой следят тысячи преданных поклонников. Наше путешествие только начинается, и я уверен, что оно будет продолжительным и плодотворным!».

Партнерство Александра «s1mple» Костылева и компании AMD будет нацелено на предоставление уникальных возможностей игрокам и выстраивание более тесной связи с киберспортивным сообществом.

Источник: Na’Vi