Украинский киберспортсмен из Na’Vi признан лучшим игроком в CS:GO

Украинский киберспортсмен Александр «s1mple» Костылёв из команды Na’Vi стал лидером рейтинга HLTV.org в дисциплине CS:GO по итогам 2018 года. За первое место он соперничал с Николаем «device» Ридтцем из Astralis и смог одержать уверенную победу в рейтинге.

Отмечается, что в 2018 году Александр «s1mple» Костылёв показал самый высокий рейтинг (1,33), совершил больше всего убийств (3866), наибольшее количество убийств в среднем за раунд (0,87) и провёл больше всего раундов с одним и более убийством (55,4 %). Кроме того, Александр занял первую строчку по числу первых убийств (637), расположился на втором месте по количеству клатчей (80), KAST (75,9%) и по среднему урону за раунд (87,4).

Также в уходящем году Александр «s1mple» Костылёв успел установить несколько новых рекордов: завоевал MVP на двух чемпионатах подряд без победы своей команды и стал первым, кому удалось достичь за год разницы убийств/смертей +1000 (впоследствии этот показатель остановился на отметке + 1232). Всего же s1mple был удостоен шести MVP: на StarSeries S4, DreamHack Masters Marseille, StarSeries S5, CS:GO Asia Championships 2018, ESL One Cologne 2018 и BLAST Pro Series Copenhagen 2018.

Добавим, что Александр «s1mple» Костылёв занимал четвёртое место в 2016 году и восьмую строчку в 2017 году. В минувшем году Александру удалось прибавить и завершить сезон с отличными показателями.

Источник: Na’Vi