Украинский лоукостер SkyUp раскрыл условия провоза ручной клади и багажа

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Украинский лоукостер SkyUp опубликовал подробную информацию об условиях перевозки ручной клади и багажа на своих рейсах.

Согласно утвержденным авиакомпанией правилам, пассажирам разрешается брать на борт бесплатно один предмет ручной клади, вес которого не превышает 7 кг, а габариты по сумме трех измерений — 115 см.

В дополнение к основному предмету на борт можно взять дамскую или мужскую сумки, папку для бумаг, пальто или плащ, зонт или трость, книгу или журнал, детское питание, детскую дорожную люльку или коляску. Общий вес дополнительных предметов при этом не должен превышать 7 кг.

Если билет включает перевозку багажа, пассажир может взять с собой один чемодан весом до 23 кг и габаритами до 158 см по сумме трех измерений. Норма багажа для детей до 2 лет составляет 10 кг.

Сдать в багаж дополнительный чемодан будет стоить 25 евро при перевозке сумки до 23 кг и 40 евро — для чемодана весом от 23 до 32 кг.

Источник: avianews.com