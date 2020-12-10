Укравтопром: В ноябре спрос на электромобили снизился почти на 30%, украинцы купили чуть больше 500 штук (но новых экземпляров опять стало больше)

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В ноябре 2020 года украинские номера официально получили 514 автомобилей, работающих исключительно на электротяге (BEV), из которых 481 — легковой и 33 коммерческих, сообщает «Укравтопром». По сравнению с ноябрем прошлого года количество регистраций электромобилей уменьшилась почти на 28%, но в то же время выросла доля новых машин, которая составила 10% против 6% годом ранее.

Бывшие в эксплуатации электромобили из-за рубежа в ноябре приобрел 461 украинский автомобилист, что на 31% меньше, чем в прошлом году, тогда как спрос на новые электрические машины вырос на 29%, до 53 единиц.

Самый популярный электромобиль в Украине по-прежнему Nissan Leaf — в прошлом месяце его выбрали 126 человек. Далее в Топ-5 электромобилей, со значительным отставанием от лидера, вошли:

Nissan Leaf — 126 шт. Chevrolet Bolt — 69 шт. Tesla Model 3 — 55 шт. Tesla Model S — 36 шт. BMW i3 — 23 шт.

В части коммерческих электромобилей всю статистику сформировали две модели: RENAULT Kangoo Z.E. — 26 шт. и Nissan e-NV200 — 7 шт. Всего за период с января по ноябрь 2020 украинский автопарк пополнили 6823 единицы автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 92%.

Напомним, что в октябре 2020 года украинцы купили 657 электромобилей (-15%), при этом доля новых экземпляров также выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Укравтопром