Укравтопром: В ноябре спрос на электромобили снизился почти на 30%, украинцы купили чуть больше 500 штук (но новых экземпляров опять стало больше)
В ноябре 2020 года украинские номера официально получили 514 автомобилей, работающих исключительно на электротяге (BEV), из которых 481 — легковой и 33 коммерческих, сообщает «Укравтопром». По сравнению с ноябрем прошлого года количество регистраций электромобилей уменьшилась почти на 28%, но в то же время выросла доля новых машин, которая составила 10% против 6% годом ранее.
Бывшие в эксплуатации электромобили из-за рубежа в ноябре приобрел 461 украинский автомобилист, что на 31% меньше, чем в прошлом году, тогда как спрос на новые электрические машины вырос на 29%, до 53 единиц.
Самый популярный электромобиль в Украине по-прежнему Nissan Leaf — в прошлом месяце его выбрали 126 человек. Далее в Топ-5 электромобилей, со значительным отставанием от лидера, вошли:
- Nissan Leaf — 126 шт.
- Chevrolet Bolt — 69 шт.
- Tesla Model 3 — 55 шт.
- Tesla Model S — 36 шт.
- BMW i3 — 23 шт.
В части коммерческих электромобилей всю статистику сформировали две модели: RENAULT Kangoo Z.E. — 26 шт. и Nissan e-NV200 — 7 шт. Всего за период с января по ноябрь 2020 украинский автопарк пополнили 6823 единицы автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 92%.
Напомним, что в октябре 2020 года украинцы купили 657 электромобилей (-15%), при этом доля новых экземпляров также выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Источник: Укравтопром