Укравтопром: За первое полугодие в Украину импортировали 266 тыс. б/у и всего 38 тыс. новых автомобилей суммарной таможенной стоимостью $1,7 млрд

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Ассоциация «Укравтопром» опубликовала данные об импорте легковых автомобилей в Украину за первое полугодие 2019 года. За этот период в страну в режиме импорта было ввезено 304,6 тыс. легковых автомобилей, из которых новых 38,1 тыс. шт. (12,5%), с пробегом — 266,5 тыс. шт (87,5%). Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила $1,686 млрд.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт в количественном выражении вырос в 3,4 раза, а его стоимость — на 71%. Такая диспропорция объясняется увеличением в импорте доли б/у автомобилей с 59% в первом полугодии прошлого года до 87% в нынешнем.

Больше всего автомобилей с пробегом импортировалось из Германии, с января по июнь — 65,5 тыс. шт. На втором месте Литва, из которой в Украину ввезли и растаможили 52,5 тыс. подержанных машин, на третьем месте Польша — 50,8 тыс. шт.

В поставках новых легковых автомобилей доминирует Япония из которой в Украину завезли 8,5 тыс. автомобилей. Далее следуют Румыния и Китай, откуда в нашу страну прибыло 4,7 тыс. штук. и 4,2 тыс. штук новых машин соответственно.

Отметим, что солидная часть импортированных в Украину б/у автомобилей ввозятся с нарушением таможенных правил (так называемые «евробляхи»). ГФС сообщила, что 13 февраля было оформлено рекордное число авто с иностранной регистрацией (почти 8000 штук), общая сумма таможенных платежей с момента введения льготной ставки акциза превысила 10 млрд грн.

22 августа 2019 года в Украине вступил в силу закон, вводящий механизм привлечения к ответственности и наложения штрафов за использование автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных с нарушением таможенных правил.

Действующий президент Украины обещал, что отсрочит взымание штрафов до конца 2019 года, после чего будет принят новый закон с иной формулой расчета. Однако на данный момент принятый закон все еще действует, а в МВД советуют не выезжать на дороги до принятния отсрочки, чтобы не попасть под действие штрафов.

Сегодня проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» (№1030) был зарегистрирован в парламенте и определен как «неотложный».

Напомнм, что за первое полугодие 2019 года украинцы приобрели 3,2 тыс. электромобилей, по сравнению с прошлым годом спрос вырос почти на 60%.

Источник: Укравтопром