За первое полугодие 2019 года украинцы приобрели 3,2 тыс. электромобилей, по сравнению с прошлым годом спрос вырос почти на 60%

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Ассоциация «Укравтопром» опубликовала итоги продаж электромобилей в Украине за первое полугодие 2019 года. За этот период украинцы приобрели и зарегистрировали 3185 автомобилей, работающих исключительно на электротяге, из них 2964 легковых и 221 коммерческий.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 58%, при этом львиную долю (91%) первичного рынка электромобилей сформировали машины, бывшие в эксплуатации.

Лидером в части легковых электромобилей остается Nissan Leaf — с января по июнь текущего года 1550 автомобилей этой модели получили украинские номера. На втором месте Tesla Model S, в зачете которой 253 регистраций, третьим по популярности стал BMW i3 с результатом 189 авто.

Электромобиль Fiat 500e выбрали 135 украинцев, а замыкает пятерку самых популярных электромобилей на украинском рынке Renault Zoe — 134 шт. В коммерческом сегменте лучший результат у Renault Kangoo Z.E. — 206 регистраций за полгода.

Напомним, что по данным «Укравтопрома» за полный 2018 год в Украине приобрели 5300 электромобилей, а за полный 2017 год — 2700 электромобилей.

Источник: Укравтопром