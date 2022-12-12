Украинская локализация Baldur’s Gate 3 находится в разработке – основатель и глава Larian Свен Винке

В ответ на вопрос пользователей об украинской локализации для игры Baldur’s Gate 3 глава Larian Studios Свен Винке ответил утвердительно. По его словам, процесс локализации начат недавно, коллектив студии сделает все возможное для готовности перевода к релизу игры и анонсирует его как только он будет готов. Информация обнародована пользователем Твиттер @kyiv_voodoo о ссылкой на @oxgalushcko2011.

Продолжение известной серии Baldur’s Gate, изначально разрабатываемой BioWare и Black Isle Studios, было анонсировано за неделю до мероприятия E3 2019. После выхода в 2014 году собственной игры Divinity: Original Sin Larian Studios, изначально не имевшая отношения к Baldur’s Gate, обратилась за правами разработки игры к Wizards of the Coast. Тогда правообладатель не посчитал студию готовой к такого рода проекту, но после выхода в 2017 году Divinity: Original Sin II WOTC сами обратились к Larian с просьбой создать третий Baldur`s Gate.

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Игра Baldur’s Gate 3 находится в раннем доступе с октября 2020 года. Игрокам доступен первый акт, включающий, ориентировочно, 25 часов геймплея. Набирая в пике до 70 тыс. одновременных игроков, игра вызвала сбои в Steam на старте. Предрелизная версия Baldur’s Gate 3 также доступна в COG.com. Игра основана на правилах Dungeons & Dragons пятой ревизии, значительно адаптированных Larian для компьютерного игрока.

Главный герой Baldur’s Gate 3 будет бороться не только с внешними врагами, но и с личинкой иллитида у себя в голове. Последняя пытается контролировать протагониста, но дает ему при этом новые способности. В третьей части игрокам встретятся Минск и Джахейра – персонажи оригинала.

На Game Awards 2022 был анонсирован выход полной версии Baldur’s Gate 3 в августе 2023 года и продемонстрирован новый трейлер. Также было объявлено о выходе коллекционного издания игры, а для версии раннего доступа был анонсирован 9-й патч, который привнесет еще один класс персонажей.