Новости Игры 24.08.2023 в 14:57

Украинский GOG Galaxy — CD Projekt RED запустила украиноязычную версию лаунчера

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Игровой клиент GOG GALAXY в День Независимости Украины получил украиноязычную версию.

«‎Очень рады предложить персонализированный опыт GOG GALAXY нашему украинскому сообществу. Мы специально выпустили локализацию к празднованию Независимости Украины, чтобы продемонстрировать нашу поддержку всем украинским игрокам», — говорится на сайте компании.

Отмечается, что это лишь первый шаг к полной украинской локализации платформы GOG в будущем.

Также в магазине проходит фестиваль «Made in Ukraine 2023‎», который предлагает коллекцию игр из Украины по сниженным ценам.

Український GOG Galaxy — CD Projekt RED запустила україномовну версію лаунчера

GOG Galaxy – это универсальный цифровой лаунчер, позволяющий объединить игровые библиотеки и списки друзей в одном месте. Весной 2019 года GOG.com запустил бета-версию GOG GALAXY 2.0 бесплатно для Windows и Mac.

Ранее Ubisoft объявила о начале бета-теста обновленного приложения Ubisoft Connect с поддержкой украинского интерфейса.

Источник: GOG.com

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