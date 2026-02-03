Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн

Министерство обороны автоматически продлило большинство отсрочек от мобилизации. В 90% случаев это происходит онлайн — без заявлений, справок и походов в ТЦК. Данные проверяются через государственные реестры, а подтверждение появляется в приложении «Резерв+».





Минобороны расширило перечень категорий отсрочек, которые продлеваются автоматически. Теперь девять из десяти действующих отсрочек обновляются без участия человека — как те, что оформлялись через «Резерв+», так и поданные ранее через ЦПАУ. Очередное автопродление уже состоялось до 2 февраля включительно. На этот раз система охватила еще семь дополнительных категорий отсрочек (см. ниже).

Ранее для продления отсрочки нужно было каждый раз собирать документы, идти в ТЦК, стоять в очередях и ждать решения. Процедуру приходилось повторять каждые 90 дней. Это создавало нагрузку как для граждан, так и для самих ТЦК. Теперь в большинстве случаев все происходит автоматически. Система самостоятельно проверяет основания через государственные реестры, продлевает отсрочку и показывает результат в «Резерв+». Человек получает push-уведомление — сначала о запланированном продлении, а затем об успешном обновлении статуса.

Если уведомление не пришло, это означает, что в реестрах не хватает или устарели данные. В такой ситуации нужно обратиться в любой ЦНАП с подтверждающими документами. ТЦК и СП заявления на отсрочки от граждан больше не принимают. По словам Минобороны, новый механизм полностью убрал очереди в ТЦК по вопросам отсрочек, уменьшил бюрократию для граждан и позволил военным сосредоточиться на задачах мобилизации.





Новые категории отсрочек, которые подлежат автопродлению:

родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;

те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;

опекуны человека, который признан недееспособным;

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью III группы;

люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

учителя школ.

Автопродление также сохраняется для категорий, определенных ранее:

люди с инвалидностью;

временно непригодны к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военных с ребенком;

родители трех и более детей в одном браке;

студенты, аспиранты; работники высшего и профобразования;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военные, освобожденные из плена.

Источник: Министерство Обороны Украины