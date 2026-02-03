tradfi
Новости Украина 03.02.2026 comment views icon

Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Українцям автоматично продовжили 90% відстрочок онлайн

Министерство обороны автоматически продлило большинство отсрочек от мобилизации. В 90% случаев это происходит онлайн — без заявлений, справок и походов в ТЦК. Данные проверяются через государственные реестры, а подтверждение появляется в приложении «Резерв+».


Минобороны расширило перечень категорий отсрочек, которые продлеваются автоматически. Теперь девять из десяти действующих отсрочек обновляются без участия человека — как те, что оформлялись через «Резерв+», так и поданные ранее через ЦПАУ. Очередное автопродление уже состоялось до 2 февраля включительно. На этот раз система охватила еще семь дополнительных категорий отсрочек (см. ниже).

Ранее для продления отсрочки нужно было каждый раз собирать документы, идти в ТЦК, стоять в очередях и ждать решения. Процедуру приходилось повторять каждые 90 дней. Это создавало нагрузку как для граждан, так и для самих ТЦК. Теперь в большинстве случаев все происходит автоматически. Система самостоятельно проверяет основания через государственные реестры, продлевает отсрочку и показывает результат в «Резерв+». Человек получает push-уведомление — сначала о запланированном продлении, а затем об успешном обновлении статуса.

Если уведомление не пришло, это означает, что в реестрах не хватает или устарели данные. В такой ситуации нужно обратиться в любой ЦНАП с подтверждающими документами. ТЦК и СП заявления на отсрочки от граждан больше не принимают. По словам Минобороны, новый механизм полностью убрал очереди в ТЦК по вопросам отсрочек, уменьшил бюрократию для граждан и позволил военным сосредоточиться на задачах мобилизации.


  • Новые категории отсрочек, которые подлежат автопродлению:
  • родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;
  • те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
  • опекуны человека, который признан недееспособным;
  • те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью III группы;
  • люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;
  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
  • учителя школ.

Автопродление также сохраняется для категорий, определенных ранее:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодны к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины военных с ребенком;
  • родители трех и более детей в одном браке;
  • студенты, аспиранты; работники высшего и профобразования;
  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
  • родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
  • люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • военные, освобожденные из плена.

Источник: Министерство Обороны Украины

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Укрзалізниця" запускает в поездах платный Wi-Fi на Starlink
Конец анонимным БпЛА: дроны в Украине хотят "привязать" к владельцам, за нарушение — санкции
Необанк Revolut прекращает работу в Украине: деньги со счетов можно вывести в течение 60 дней
Подвинул "Аватар 3": триллер "Служанка" собрал ₴60 млн в Украине за три недели
Минфин опубликовал законопроект о 20% НДС для ФЛП — детали
"Киевстар" обновит тарифы домашнего интернета с 6 января: что изменится?
Фанат Fallout создал монитор воздушных тревог и отключений электричества в стиле Vault-Tec
В Приват24 добавили "Запрос на оплату" — функцию разделения расходов между пользователями
МВД запустило приложение 112 Ukraine для вызова экстренных служб при отсутствии мобильной связи
Где делся f.ua? В сети расследуют тихую смерть "того самого" магазина
"Киевстар", Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров после жалоб украинцев на спам
Журналист приобрел новую eSIM от "Киевстар" с данными прошлой владелицы и подписками на "СВО" в Telegram
Более 2 млн абонентов "Киевстар" подключились к спутниковой связи Starlink: отправлено 540+ тысяч SMS, активнее всего — на Востоке и Юге
ІТ-сектор приносит Украине $500+ млн ежемесячно — каждый второй доллар экспорта услуг
Упаковщик "Укрпошти" в Киеве забрал 5 смартфонов Xiaomi из посылок и сдал в ломбард — ущерб оценили всего в 6 тыс. грн
До 8 лет за $100: для уклонения от мобилизации администратор ЕГЭБО зарегистрировал в базе фиктивного студента
Копия OLX от monobank собрала 230 тыс. пользователей за сутки: продано товаров на ₴3,5 млн, а на "торгах" сэкономили ₴165 тыс.
Клиент-рекордсмен Uklon оставил 46 000 грн "на чай" таксистам, а самая длинная поездка достигла 1075 км — итоги 2025 года
Программа "СвітлоДім": ОСМД в Украине получат до 300 тыс. грн на приобретение генераторов и инверторов
Роуминг как дома: с 1 января украинцы в ЕС получат мобильную связь без доплат
lifecell ввел лимиты на входящие звонки за неуплату тарифа
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить