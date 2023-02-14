Украинцы создали список фишинговых сайтов – его можно добавить в браузеры и расширения для автоматической блокировки мошенников

Команда ОО «Соціальні інноватори» подготовила список блокировок (фильтр) фишинговых сайтов, обманом выманивающих у украинцев доступ к учетным записям банковских онлайн систем, реквизиты платежных карт, конфиденциальную информацию и деньги. Речь идет о мошеннических веб-ресурсах, ориентированных именно на граждан Украины и отсутствующих в других имеющихся фильтрах.

Активисты ОО «Соціальні інноватори» пытались собрать как можно больше достоверных источников информации о мошеннических сайтах и сделать список блокировок, совместимый практически со всеми браузерами, расширениями и другим программным обеспечением. Благодаря этому настроить блокировку доступа к мошенническим ресурсам можно на уровне браузера или операционной системы пользователя. Таким образом, опасные ресурсы будут блокироваться автоматически и независимо от того, идет ли речь об индивидуальном сайте или о страницах в социальных сетях.

Команда создала страницу своего проекта на Github, где они подробно рассказывают о списке блокировок фишинговых сайтов, особенностях его формирования, а также совместимости с различными браузерами (Brave) и плагинами (uBlock Origin, Adblock Plus, AdBlock, AdGuard Browser extension). На странице также предлагаются инструкции по добавлению списка в браузеры и сторонние расширения.