"Знайте, куда идут ваши деньги": United24 раскрыла перечень игр-спонсоров войны в Украине

Маргарита Юзяк

United24 напомнила о ряде игр, покупка которых напрямую поддерживает российскую военную машину против Украины. В перечне можно найти довольно популярные тайтлы среди западной аудитории.

Платформа, которая известна разнообразными инициативами и известными амбассадором, напоминает о присутствии Steam на территории страны-агрессора несмотря на санкции. А также, что «соседи» вложили $275 млн в создание собственного аналога магазина от Valve, чтобы беспрепятственно распространять пропаганду. В перечне упоминаются Escape from Tarkov, War Thunder, Atomic Heart и Squad 22: ZOV. Каждый из проектов имеет сомнительные «закулисье» как нарративом, так и путями собственного финансирования.

Разработчики Escape from Tarkov напрямую связаны с российской военной промышленностью, кремлевской пропагандой и даже военными на оккупированных территориях. В случае War Thunder ситуация тоже показательна: несмотря на заявления издателя о «нейтралитете», игра продвигалась через рекламу у блогера, который снимал контент вместе с российскими оккупантами.

Atomic Heart критикуют из-за инвесторов, связанных с российским правительством. Отдельная графа претензий: откровенная ностальгия по СССР в «развлекательном» формате. А Squad 22: ZOV вообще пытается выдать российскую оккупацию за «освободительную миссию». К тому же проект поддерживается напрямую московским Министерством обороны.

Скриншот Steam

От себя добавим, что приведенный список — верхушка айсберга. Русских игр безусловно значительно больше, но отдельно упоминать не будем. Уверены, что немало проектов вы можете вспомнить самостоятельно или увидеть в Steam те, где явно присутствует «московский дух».

Игрокам советуем самостоятельно проверять, кто стоит за издателем или разработчиками: российские «следы» можно найти как среди стратегий, так и многих других жанров. Например, United24 упомянула об американской студии Saber Interactive, которая разработала Warhammer 40,000: Space Marine II. Компания имеет офис в Санкт-Петербурге, а ее основатели — русское происхождение. Поэтому казалось за спиной и крупных студий можно найти «нюансы», которые стоит проверять самостоятельно.

Источник: United24 

