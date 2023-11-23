Новости Украина 23.11.2023 в 14:46 comment views icon

«Укрэнерго» задействовало аварийную помощь от Румынии, Словакии и Польши — из-за дефицита мощности в украинской энергосистеме

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Из-за похолодания в Украине возросло потребление электроэнергии, что повлекло за собой дополнительную нагрузку на электростанции.

Несколько блоков электростанций были остановлены для аварийного ремонта, а имеющейся импортной электроэнергии не хватало, чтобы заместить весь объем непроизводимой ими электроэнергии. 22 ноября «Укрэнерго» обратилось за аварийной помощью к операторам Румынии, Словакии и Польши общим объемом 1800 МВт·час.

В то же время и сегодня ситуация остается сложной — на нескольких блоках ТЭС продолжаются ремонты, а дефицит мощности фиксируется и дальше.

С приходом холодов потребление электроэнергии продолжает расти изо дня в день — для сравнения, вечерний максимум потребления электроэнергии 22 ноября был на 4% выше чем 21-го. Для энергосистемы это равно необходимости включения по меньшей мере двух дополнительных блоков тепловых электростанций, производственные мощности которых ограничены.

«Укренерго‎» задіяло аварійну допомогу від Румунії, Словаччини та Польщі — через дефіцит потужності в українській енергосистемі

Что касается экспорта, то он осуществлялся «незначительным» объемом и исключительно в ночные часы минимального потребления в Румынию — 10 МВт·час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 2 МВт.

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Импорт электроэнергии 23 ноября продолжается — из Словакии, Румынии, Молдовы. Общий объем 4022 МВт·час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 609 МВт (технически возможная максимальная мощность 1200 МВт).

В «Укрэнерго» тем временем отмечают, что на данный момент отключений для потребителей не планируют, но призывают украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток:

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«Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы».

В прошлом году с начала октября российские военные начали атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к продолжительным блэкаутам.

Столиця України під час блекаутів. Фото: Reuters
Столица Украины во время блэкаутов. Фото: Reuters

В июле в Минэнерго заявили, что подобных обстрелов следует ожидать и в нынешнем отопительном сезоне.

Працівник ДТЕК під час ліквідацій наслідків ракетного удару по енергоінфраструктурі в Києві, 2 грудня, 2022 рік. Фото: The Washington Post
Работник ДТЭК при ликвидации последствий ракетного удара по энергоинфраструктуре в Киеве, 2 декабря, 2022 год. Фото: The Washington Post

В сентябре председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что система аварийных ограничений электроэнергии в случае атак будет лучше «отбалансирована» с опытом прошлого года, а устойчивость критической инфраструктуры возросла – поскольку гораздо больше объектов оборудовано автономными источниками питания.

Тем временем «Киевстар», Vodafone и lifecell рассказали, как подготовились к осенне-зимнему периоду 2023/24 года и потенциальному обесточиванию.

В ожидании блэкаутов — как Украина планирует покрывать возможный дефицит электроэнергии зимой

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Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

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