В ожидании блэкаутов — как Украина планирует покрывать возможный дефицит электроэнергии зимой

Осенне-зимние отключения света в результате ракетных атак россиян сейчас вспоминаются как страшный сон, однако учитывая коварство нашего врага, кажется, что он может подготовить несколько неприятных сюрпризов для Украины в новом сезоне.

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Украинцы уже показали, что способны работать и жить в любых условиях, а вот как в следующий раз справится и без того пострадавшая украинская энергосистема – вопрос. В «Укрэнерго» рассказывают, какие резервы могут быть использованы для покрытия дефицита электроэнергии и почему некоторые варианты вообще не подходят Украине.

Гигантские «батареи»

Многие говорят об использовании систем накопления электроэнергии в качестве главного резерва для покрытия возможного дефицита зимой, однако в «Укрэнерго» уверяют, что для Украины и большинства стран мира это пока невозможно. Вот почему:

Ограниченная мощность

Сейчас самая большая в мире активная система накопления электроэнергии с мощностью 400 МВт находится в США – однако даже она смогла бы заменить всего два блока наших ТЭС. Ее емкость (1600 МВт·ч) позволяет снабжать электроэнергией 300 000 домохозяйств в течение 4 часов.

Строительство еще одной системы накопления электроэнергии в этом году должны начать в Дании. Эта гигантская «батарейка» будет сохранять электроэнергию ветровых электростанций в виде тепла — в расплавленной соли при температуре 700 градусов. Этот вид хранения считается длительным, но на практике — это максимум две недели.

Сроки строительства

На создание таких систем уходят годы, а не месяцы. Строительство системы в США началось в 2018 году, и только через 4 года ввели в работу первую очередь проекта мощностью 300 МВт и еще через год вторую на 100 МВт. Строительство третьей очереди, которая увеличит общую мощность системы до 750 МВт, а емкость до 3000 МВтч, сейчас продолжается.

Стоимость

Западная Австралия тоже размышляет о создании двух собственных систем накопления энергии (500 МВт и 200 МВт). В бюджете на июль 2023 – июнь 2024 правительство страны предусмотрело финансирование в размере $1,8 млрд – и это лишь часть инвестированных в проекты средств. Инвестиции в строящуюся с 2020 года систему накопления мощностью 200 МВт в начале составляли $155 млн, но в процессе строительства проект постоянно дорожал.

Потеря энергии

Среди активных систем накопления энергии уже фиксируются случаи потери энергии при резких перепадах температуры. Ледяной шторм в декабре 2022 года в Теннесси и первое за 26 лет падение температуры ниже 0 градусов привело к потере 20% электроэнергии на гигантских «батарейках» компании Tennessee Valley Authority. Поэтому потребителей не смогли обеспечить стабильным энергоснабжением при увеличении потребности в электричестве: не хватило 17% мощности.

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Правда, у Украины есть одна сертифицированная система накопления электроэнергии – но ее мощность всего 1 МВт, а емкость 2,25 МВт·час. Еще несколько проектов строятся, но когда они будут введены в работу – трудно спрогнозировать, тем более в условиях войны.

Превращение электроэнергии в метан и водород

Еще один способ хранения электроэнергии – это ее превращение в водород и метан. Он хоть и долговременный, но довольно дорогой – например, строительство одного завода для превращения энергии в водород мощностью 60 МВт в Финляндии будет стоить €162 млн.

Импорт электроэнергии

Единственный подходящий вариант, подчеркивают в Укрэнерго, это импорт электроэнергии из соседних стран-членов объединенной сети континентальной Европы ENTSO-E, к которой мы присоединились через несколько недель после начала полномасштабного вторжения, 16 марта.

В июне был опробован коммерческий экспорт (стартовал со 100 МВт в Румынию), вынужденно прекратившийся в результате ракетных атак россиян 10 октября. Впоследствии председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщал, что ENTSO-E увеличила мощность коммерческих обменов между Украиной и Европой до 400 МВт для экспорта и до 500 МВт для импорта.

После очередных атак в ноябре Кудрицкий подтвердил возможность импорта электроэнергии из ЕС объемом 500-600 МВт, отметив, что стоимость электроэнергии в Европе значительно выше, поэтому на общих коммерческих началах вряд ли кто-то захочет это делать. Некоммерческий механизм на то время «находился в разработке».

27 ноября Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии мощностью 1 МВт. А в январе 2023 года ДТЭК приступил к импорту электроэнергии из ЕС для улучшения ситуации в украинской энергосистеме. Пресс-служба компания в то время заявляла, что «текущая мощность на передачу электроэнергии позволяет импортировать 500 млн кВт·ч электроэнергии в месяц, что равно месячному потреблению 2 млн домохозяйств».

В настоящее время импорт электроэнергии в стране отсутствует, а разрешенный объем в блоке Украина/Молдова составляет 1050 МВт, сообщает «Укрэнерго». Преимущественно в дневные часы продолжается экспорт электроэнергии в Молдову, ночью и днем – в Польшу. Объемы не уточняются.