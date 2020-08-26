«Укртелеком» закрывает сервис бесплатной электронной почты «Укрпост» из-за отсутствия новых подключений

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Компания «Укртелеком» официально объявила, что с 1 декабря 2020 года прекращает предоставление услуги бесплатной электронной почты «Укрпост». Решение был принято из-за того, что в последние годы к данной услуге не было подключений.

Отметим, что «Укрпост» — это сервис бесплатной электронной почты для пользователей интернет-услуг «Укртелекома». Сервис доступен по ссылке ukrpost.ua, при этом абоненты могли выбрать почту вида [email protected] или [email protected]

Помимо этого «Укртелеком» сообщил, что с 1 сентября 2020 года для абонентов (физлиц) также будет изменены: тариф на временное сокращение перечня услуг фиксированной телефонной связи по заявлении абонента («пауза») для новых пользователей этой услуги; условия тарифных планов на дополнительные услуги фиксированной телефонии, что не повлияет на тариф и объем услуг; условия публичного договора о предоставлении телекомуслуг в части заказа/получения бумажных счетов.

Источник: ЭП