«Укрзалізниця» показала модернизированный плацкартный вагон с USB-розетками и без ковров

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Национальный железнодорожный оператор «Укрзалізниця» продолжает обновлять вагонный парк. Как выглядят купейные пассажирские вагоны, прошедшие капитально-восстановительный ремонт, мы уже знаем. Теперь же пришла очередь массовых плацкартных вагонов. На днях оператор опубликовал на своей страничке в Facebook парочку фотографий первого обновленного плацкартного пассажирского вагона.

Как, видим интерьер такой же, как у обновленных купейных вагонов: светлые перегородки, новые полки, окна, светодиодные светильники и системы кондиционирования. Возле стандартных розеток теперь можно найти два USB-разъема. И, конечно же, никаких ковров больше нет.

До конца года вагонпарк «Укрзалізниці» должен пополниться еще двумя такими вагонами. Какие поезда в первую очередь получат новые вагоны, не уточняется.

Источник: Укрзалізниця